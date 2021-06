Porsche Drive et Turo collaborent pour offrir à Montréal, en juin, l’ultime expérience Taycan

English French

MONTREAL, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée et Turo, la plus grande plateforme d’autopartage entre particuliers au Canada, sont fiers d’annoncer le lancement aujourd’hui d’une toute nouvelle collaboration au Canada qui met en vedette la Porsche Taycan, la première voiture de sport entièrement électrique de la marque, accessible à partir de la plateforme tout au long de juin, à Montréal. C'est ainsi que, sur demande, les invités de Turo pourront constater par eux-mêmes l’exceptionnelle technologie et l’incroyable comportement dynamique de la Taycan, et auront un aperçu des avantages qu'offre le programme Porsche Drive.



Grâce à cet accès à la voiture électrique la plus encensée sur le marché, le programme constitue l'occasion par excellence de pleinement profiter de l'expérience Porsche. Les voitures pourront être réservées exclusivement à Montréal et aux alentours.

« Le programme de location et d'abonnement Porsche Drive a été lancé à Toronto en 2019, puis récemment, à Vancouver », raconte Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Cette collaboration avec Turo représente la parfaite formule d'essai en prévision du futur lancement du programme complet à Montréal. »

Turo a été lancé au Canada en 2016 comme moyen d’encourager les Canadiens à mieux exploiter les 23 millions d’automobiles sur la route au pays. À ce jour, plus d’un million de Canadiens se sont inscrits à Turo et plus de 44 000 voitures sont inscrites sur la plateforme. Ces dernières années, Turo est devenue la plateforme de choix pour l’utilisation ou l’essai d’un véhicule électrique.

« Cette collaboration est une occasion fantastique pour Porsche d’atteindre un nouveau groupe d’acheteurs potentiels parmi nos très nombreux membres et permet à Turo de diversifier son offre de véhicules électriques », a déclaré Cedric Mathieu, vice-président et chef de Turo Canada. « De plus en plus de gens qui veulent essayer un véhicule électrique pour la première fois s’adressent à Turo et peuvent ainsi savoir si une telle voiture conviendrait à leur style de vie. Nous croyons que l’autopartage pourrait servir d’outil d’adoption de la voiture électrique au Canada, c’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir proposer ces incroyables nouvelles voitures à certains de nos membres. »

Lancée en première mondiale à Niagara Falls, en Ontario, en septembre 2019, la Taycan est une berline de sport quatre portes tout à fait unique qui offre les performances propres à Porsche et la connectivité qui s’apprécie au quotidien. Les méthodes de production ultra évoluées et certains éléments de la Taycan établissent de nouvelles normes en matière de durabilité et de numérisation. Au Canada, la Taycan se décline en versions Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S livrant entre 522 et 750 chevaux et dotées de série d'une transmission intégrale et d'une boîte novatrice à deux vitesses. La Taycan est la première voiture de série à adopter une architecture de recharge de 800 volts et sa charge peut passer de 5 à 80 % en rien que 22 min 30 s.

La collaboration entre Porsche Drive et Turo mise sur le succès de Porsche Host, un projet pilote réalisé en 2019 par Porsche Digital, Inc. qui mettait des invités en contact avec des membres exemplaires Turo offrant certains modèles Porsche en Californie. Les Taycan, offertes aux membres Turo de Montréal âgés de 30 ans et plus, pourront être réservées entre 1 et 30 jours par le truchement de deux hôtes de confiance triés sur le volet pour leur connaissance des véhicules électriques et leur passion pour Porsche. Ces hôtes pourront aussi expliquer aux locataires tous les atouts qu’offre la Taycan. Le prix de la location commence à 365 $ par jour, entièrement remboursable par Porsche si le membre achète une Taycan dans un Centre Porsche du Canada.

Pour en savoir plus sur la façon de réserver une voiture, les Canadiens peuvent télécharger l’application Turo ou visiter le site turo.com .

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2020, Porsche a vendu 7 402 véhicules au Canada.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

À propos de Turo

Turo est une plateforme d’autopartage qui permet de réserver la voiture que vous voulez, là où vous la voulez, auprès d’un groupe dynamique d’hôtes de confiance aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les voyageurs peuvent choisir parmi une sélection unique de voitures à proximité, tandis que les hôtes peuvent gagner de l’argent pour compenser les frais liés à la possession de leur véhicule. Reconnue pour son avant-gardisme dans les domaines de l’économie de partage et des voyages, Turo est une communauté fiable et positive comptant plus de 14 millions de membres, offrant plus de 450 000 véhicules de plus de 900 marques et modèles.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a455e30-68ef-4d9e-bcd9-9ae859095922

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aace97f0-eee2-429d-a01a-169fc4d765d4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c46a50ac-f353-4774-8e06-bddc0f371bf5