Déterminée à être un leader ESG, HEXO Corp commence par compenser 100 % de ses émissions carbone et emballages plastique

English French

OTTAWA, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) est fière d’annoncer son engagement à compenser les émissions de carbone opérationnelles de la Société ainsi que les émissions personnelles de ses 1 200 employés*, ce qui en fera une entreprise 100 % neutre en carbone dès le mois de septembre 2021. La Société s’engage également à compenser le plastique utilisé dans ses sachets par l’entremise de Plastic Bank®, en partenariat avec Dymapak, le principal fournisseur d’emballages d’HEXO. Ces actions concrètes mettent en évidence les premiers pas de la Société vers un engagement à long terme pour prendre une position de leader dans le secteur du cannabis à l’égard des questions d’environnement, de société et de la gouvernance (ESG).



« Nous avons toujours pris au sérieux notre responsabilité en matière de viabilité, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. À présent, nous sommes sur le point de devenir le premier producteur autorisé canadien en termes de part de marché des produits récréatifs et nous sommes en bonne voie de devenir l’un des trois premiers producteurs à l’échelle mondiale. Il est donc plus important que jamais d’adopter des mesures de grande ampleur pour protéger notre planète, et nous ne faisons que commencer dans ce sens. Nous lançons un défi à notre propre entreprise ainsi qu’à l’ensemble du secteur : faisons mieux, dès maintenant. Ainsi, en plus de devenir neutre en carbone en compensant nos émissions opérationnelles, nous estimons qu’il est de notre devoir de compenser également les émissions carbone de nos employés. »

Grâce à un partenariat avec Offsetters, en soutien au projet de la forêt pluviale de Great Bear, HEXO mesurera et compensera ses émissions carbone à partir de l’année civile 2020, lui permettant d’atteindre la neutralité carbone à 100 % d’ici septembre 2021. De plus, la Société compensera les émissions personnelles de ses employés*. Le projet de la forêt pluviale de Great Bear réduit les émissions de carbone en protégeant des forêts déjà désignées, sanctionnées ou approuvées pour l’exploitation commerciale. Le financement du carbone soutient les communautés locales des Premières Nations en créant des emplois d’intendance pour protéger la forêt pluviale de Great Bear, la plus grande forêt pluviale tempérée côtière encore intacte au monde, et il compense l’équivalent d’un million de tonnes de dioxyde de carbone par année.

« En plus de son propre engagement en faveur de la neutralité carbone, HEXO a placé la barre plus haut avec sa promesse d’acheter des compensations pour réduire les émissions personnelles de ses employés, a déclaré Dawn Hancock, directrice de la mobilisation clientèle chez Offsetters. C’est la première fois que nous voyons une entreprise de cette taille faire ce genre d’action. Espérons que cela suscitera des engagements plus forts de la part d’autres entreprises! »

En collaboration avec le principal fournisseur d’emballages d’HEXO, Dymapak, et en partenariat avec Plastic Bank, la Société a compensé 63 000 kg de plastique en 2021, soit l’équivalent de plus de 3,15 millions de bouteilles en plastique. HEXO continuera à compenser totalement l’utilisation du plastique dans ses emballages. Plastic Bank crée des écosystèmes de recyclage éthiques dans les collectivités côtières et retraite les matériaux pour les réintroduire dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les récupérateurs reçoivent une prime pour les matériaux qu’ils récupèrent, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de base de leur famille : épicerie, frais de scolarité, assurance maladie.

« La présence de plastique dans les océans est un problème urgent qui pose des défis croissants, a déclaré Ross Kirsh, PDG de Dymapak. La conscience environnementale n’a jamais été aussi grande, et nous sommes fiers de nous associer à Plastic Bank et à HEXO pour atténuer l’impact des sachets à l’épreuve des enfants et autres emballages en plastique. Nous espérons que d’autres entreprises mettront leurs bonnes intentions en œuvre en s’engageant en faveur de la neutralité plastique. »

La compensation des émissions de carbone d’HEXO et de celles de ses employés ainsi que la compensation de l’utilisation d’emballages en plastique font partie des ultimes étapes de la mission de la Société, qui consiste à créer une activité équilibrée entre les bénéfices, les personnes et la planète. HEXO surveillera ses émissions de gaz à effet de serre, sa neutralité carbone et ses efforts continus pour améliorer la viabilité, et elle en rendra compte publiquement. Pour ce, elle réduira la quantité de déchets à ses installations, amplifiera le recours au télétravail, réduira ses émissions de carbone dans les usines et cherchera de nouveaux matériaux d’emballage durables, plus facilement recyclables ou biodégradables. L’acquisition récente de Zenabis et les acquisitions prévues de 48North et de Redecan offrent également des occasions uniques d’intégrer des pratiques durables et de développer l’impact positif de la Société en même temps que celui de ces entreprises.

Pour plus d’informations sur ces efforts et sur ce que fait la Société pour développer sa plateforme ESG et ses relations avec les parties prenantes afin d’avoir un impact positif sur les collectivités où elle mène ses activités et dans le monde, visitez https://www.hexocorp.com/fr/environnement-societe-gouvernance/.

* Estimation des émissions personnelles calculée à partir des émissions des Canadiens moyens liées au chauffage et à l’alimentation électrique de leur habitation, à la conduite automobile et à la consommation de nourriture

À propos d’HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

À propos de Dymapak

Depuis sa fondation en 2010, Dymapak est le premier fabricant mondial de solutions d’emballage innovantes à l’épreuve des enfants conçues pour une variété d’applications et d’industries. La solution notable Secure Sack™ de Dymapak, le premier système de fermeture à glissière refermable à pression au monde, fait l’objet de quatre brevets d’utilité et de multiples certifications de laboratoire « sécurité enfant » conformément à la norme 16 CFR 1700 de la CPSC. Hautement compatibles avec les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, les biens de consommation et les produits de cannabis, les solutions Dymapak répondent au besoin toujours croissant d’emballages de sécurité tout en réduisant les déchets, les émissions et les matériaux. Les produits Dymapak sont disponibles en ligne à www.dymapak.com ainsi que par l’intermédiaire de distributeurs aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine.

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank® habilite la société régénératrice. Nous créons des écosystèmes de recyclage éthiques dans les collectivités côtières et retraitons les matériaux pour les réintroduire dans la chaîne d’approvisionnement mondiale sous forme de Social Plastic®. Les récupérateurs reçoivent une prime pour les matériaux qu’ils récupèrent, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de base de leur famille : épicerie, combustible de cuisine, frais de scolarité, assurance maladie. La plateforme de chaîne de blocs Alchemy™ de Plastic Bank sécurise l’ensemble de l’opération et fournit une visualisation des données en temps réel, ce qui en garantit la transparence, la traçabilité et l’évolutivité rapide. Pour en savoir plus, visitez plasticbank.com.

À propos d’Offsetters

Offsetters est l’une des entreprises de solutions de gestion du carbone les plus importantes et les plus diversifiées du Canada. Son équipe de leaders de l’industrie est spécialisée dans le développement et la commercialisation de projets de compensation carbone de grande qualité. Grâce à une offre complète de services-conseils en matière de durabilité, Offsetters aide également les organisations à comprendre, à réduire et à compenser leur impact climatique. Pour plus d’information, visitez www.offsetters.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.