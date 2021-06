BITPOINT LATAM faz parceria com a Acuant para Otimizar a Experiência do Usuário de Conversão de Criptomoedas

Portuguese Spanish

LOS ANGELES, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Acuant , principal plataforma de identidade mundialmente confiável para prevenção de fraudes e conformidade com AML, anunciou hoje uma parceria ampliada com a BITPOINT LATAM , a principal conversão de criptomoedas para FIAT da América Latina. A BITPOINT LATAM integrou a Acuant®GO na implementação de soluções totalmente automatizadas de Verificação de Identidade, Know Your Customer (Conheça Seu Cliente - KYC) e Anti-Money Laundering (Antilavagem de Dinheiro - AML) para aprimorar o apoio aos usuários e, ao mesmo tempo, dar continuidade à compliance.



Os consumidores usam o BITPOINT para comprar e vender ativos de criptomoedas nas moedas locais do México, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Equador, Peru, Argentina, Colômbia e Brasil. Como líder do mercado de ativos de criptomoedas da região, a BITPOINT tornou a criptomoeda mais acessível nesses nove países desde 2019 com sua tecnologia de ponta.

Para proporcionar aos consumidores uma experiência de usuário segura e confiável, a tecnologia BITPOINT originalmente integrou a tecnologia Acuant Compliance para estar em compliance com os regulamentos de AML. Com a rápida expansão do câmbio em toda a região que possibilitou que a empresa assumisse o papel de liderança hoje, a BITPOINT precisou lançar rapidamente uma solução escalável de verificação de identidade e de documentos, atendendo aos requisitos da KYC e aos padrões de AML. A Acuant®GO, solução sem código da Acuant, atende aos requisitos e permitiu que a BITPOINT fosse lançada em apenas três semanas, aumentando em 98% a integração dos usuários.

“Desde o início da nossa parceria com a Acuant, a plataforma robusta de conformidade e a tecnologia de ponta da empresa continuaram a apoiar a BITPOINT ao longo do seu plano de crescimento ambicioso na América Latina. Ao cumprir os requisitos regulatórios e manter nossos usuários seguros, descobrimos a necessidade de tornar sua experiência ainda mais fácil”, disse Julián Guevo, Diretor de Operações de Conformidade da BITPOINT LATAM. “Queremos dar continuidade ao nosso trabalho com a Acuant e estamos muito contentes com os resultados obtidos a partir da integração da Acuant®GO.”

“A adoção de criptomoedas vem crescendo rapidamente nos últimos anos devido a maior segurança proporcionada pelos regulamentos e exigências. A Acuant garante que seus clientes estejam em compliance e evitem fraudes, e que continuem satisfeitos”, disse Yossi Zekri, Presidente e CEO da Acuant. “Nossa solução sem código proporciona essa experiência de integração total, permitindo que as empresas e a organização acompanhem a rápida transformação digital de uma maneira que nenhum outro concorrente do mercado pode. É um grande prazer continuar com a nossa parceria com a BITPOINT e vê-los crescer.”

Para mais informação, leia o estudo de caso completo aqui .

Sobre a Acuant

A Trusted Identity Platform da Acuant está na vanguarda ao permitir que empresas e governos realizem transações com confiança em um mundo digital em constante crescimento, facilitando a criação, aquisição e capacidade de verificação de identidade, possibilitando o seu acesso a toda a população global. Com a verificação de identidade líder do setor, conformidade regulatória (AML/KYC) e soluções de identidade digital capacitadas por IA, e aprendizado de máquina assistido por humanos, a Acuant oferece resultados e eficiência operacional inigualáveis. A implantação omnicanal oferece experiências integradas perfeitas para que os clientes possam combater fraudes, aumentar conversões e estabelecer a confiança em somente alguns segundos de qualquer lugar do mundo. Com mais de 1,5 bilhão de transações em mais de 200 países e territórios, a Acuant cria a confiança em todas as principais indústrias.

Sobre a BITPOINT LATAM

BITTPOINT é uma bolsa japonesa de câmbio de criptomoeda para FIAT licenciada pela FSA, subsidiária da Remixpoint Inc (TYO: 3825). A BITPOINT é a bolsa de câmbio de criptomoedas mais extensa da América Latina, com operações no México, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Equador, Peru e Argentina. A BITPOINT permite que os usuários comprem e vendam os 9 principais ativos de criptomoedas do mercado com moeda local e USD, sendo a principal plataforma de criptomoedas on-ramp e off-ramp da região. Saiba mais: bitpointlatam.com