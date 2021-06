SEB ajoute le produit de retraite volontaire " En continu DORÉ " à son marché numérique FlexPlus

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (" SEB Admin "), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (" SEB ", TSXV:SEB), a le plaisir d'annoncer l'ajout de En continuMD DORÉ, une solution numérique de prestations de santé pour les retraités souscrite par Co-operators, qui sera offerte à tous les groupes et membres de SEB sous administration. En continu DORÉ offre une couverture santé et dentaire aux membres retraités âgés de 50 à 75 ans et à leur famille.



La plateforme d’échange de SEB (" Marketplace ") numérise les processus commerciaux de bout en bout, y compris "l'éducation, le marketing, l’adhésion, la demande, la souscription, l'approbation, l'émission de la police, la collecte des primes, la distribution des primes, la distribution des commissions et la gestion des réclamations". La plateforme d’échange comporte plusieurs "magasins d'assurance numériques" uniques qui fournissent une empreinte en ligne pouvant être personnalisée selon les préférences de l'assureur ou du promoteur de régime. Il permet l'achat de couverture d’assurance volontaire en quelques minutes, au lieu des jours et des semaines habituels pour acheter un produit d'assurance. SEB Marketplace peut être offert de façon autonome ou intégré dans d'autres modules FlexPlusMD, y compris les modules d’adhésion et d'administration. SEB Marketplace sera disponible pour les clients et les partenaires de SEB.

En continuMD DORÉ est offert dans le cadre de la gamme de produits volontaires FlexPlusMD de SEB Admin et sera offert à tous les clients de SEB au Canada, lors du lancement le 15 juin 2021. Lorsque les clients de SEB offrent ce produit volontaire à leurs employés qui prennent leur retraite, ils proposent une expérience utilisateur numérique améliorée et entièrement automatisée, ainsi que l'émission de polices en temps réel. Les employés peuvent facilement passer de leur régime collectif de soins de santé et de soins dentaires à une police individuelle de soins de santé et de soins dentaires pour une couverture continue à la retraite. SEB estime que plus de 15 % des membres de régimes actuellement administrés dans l'environnement FlexPlus de SEB sont admissibles à En continu DORÉ.

À propos de En continu DORÉ

En continu DORÉ offre une couverture complète qui aide à protéger les employés qui prennent leur retraite et leur famille, y compris :

Soins de santé et de médicaments

Soins dentaires

Soins médicaux d'urgence en voyage



En continu DORÉ offre aux retraités une protection continue et une tranquillité d'esprit grâce à une formule d'avantages sociaux complète et abordable, sans frais pour le promoteur du régime. Les employés doivent faire une demande de couverture dans les 60 jours suivant la fin de leur couverture collective. Les preuves d’assurabilités ne sont pas requises. Des formules bonifiées comprenant une couverture pour les soins de la vue, et les soins dentaires sont aussi offertes. En continu DORÉ est offert aux retraités à l'échelle nationale et est soutenu par l'infrastructure entièrement bilingue de SEB.



Mohamad El Chayah, président-directeur général de SEB Administrative Services Inc. déclare : « Avec l'ajout de En continu DORÉ, les clients de SEB et leurs membres auront accès à une plateforme d’échange croissant de produits volontaires de santé, de placements et de bien-être qui sont adaptés, soigneusement conçus, méticuleusement produits et rapidement approvisionnés pour être consommés et re-consommés par le membre de manière 100% numérique. »

Conor Quinn, vice-président, Assurance collective de Co-operators, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux clients de SEB un accès numérique à notre produit En continu DORÉ. La conception complète du produit, combinée à une expérience client numérique de bout en bout, pratique et à la fine pointe de la technologie, constitue une option très attrayante que les promoteurs de régime peuvent offrir aux participants qui prennent leur retraite. »

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 57,8 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En 2020, elle a atteint son objectif de devenir équivalent carboneutre. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cooperators.ca.

À propos de SEB Administrative Services Inc.

SEB Administrative Services Inc. (" SEB Admin "), une filiale en propriété exclusive de Smart Employee Benefits Inc. ("SEB", TSXV:SEB), est un tiers administrateur ("TPA") qui offre des solutions de pointe, entièrement bilingues, basées sur l’infonuagique, pour le traitement des avantages sociaux, en utilisant les technologies, les solutions et les services exclusifs et personnalisés des partenaires de SEB Admin. La plateforme "FlexPlus" de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des prestations collectives. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et englobent plus de 90% de toutes les activités de traitement de tous les types d’avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu’en tant que solution intégrée. SEB Admin gère les programmes d'avantages sociaux de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin administre plus de 350 000 membres de régimes et plus de 180 000 autres membres de régimes sous contrat et en transition, ce qui représente au total plus de 1,3 milliard de dollars de primes. Les solutions FlexPlusMD reposant sur l’infonuagique prennent en charge tous les types de régimes - traditionnels, flexibles, cafétéria, banque d'heures, banque de dollars, plateforme d’échange - via des modèles d’impartition partielle ou complète et logiciels comme services (SaaS). Les solutions de SEB transforment les centres de coût de ses partenaires en centres de profit.

Pour de plus amples informations sur SEB Administrative Services Inc. veuillez consulter le site www.seb-admin.com

À propos de Smart Employee Benefits Inc. ("SEB") :

SEB est un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de pointe en matière de TI et de traitement des avantages sociaux pour le marché des avantages sociaux des particuliers et des groupes et pour le gouvernement. Nous concevons, personnalisons, développons et gérons des solutions technologiques, humaines et d'infrastructure essentielles à la mission, de bout en bout, en utilisant les technologies et l'expertise exclusives de SEB et les technologies de ses partenaires. Nous gérons des processus d'affaires critiques pour plus de 150 comptes de premier ordre et gouvernementaux, au niveau national et mondial. Plus de 90 % de nos revenus et de nos contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Nos solutions sont soutenues à l'échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multi-certifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de 11 bureaux au Canada et dans le reste du monde.

Nos solutions comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent (near shore/offshore), des services de sécurité gérés, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d'intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l'IA, le CRM, la BI, les portails, l'EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l'analyse, la gestion de projet, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons plus de 20 partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour de plus amples informations sur Smart Employee Benefits Inc, veuillez consulter le site www.seb-inc.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations "prospectives" sur les perspectives commerciales futures de la société. Ces déclarations, bien qu'exprimées de bonne foi et considérées comme ayant une base raisonnable, sont sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux indiqués ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.

La Bourse de croissance TSX Inc. et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX Inc.) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contacts médias

Mohamad El Chayah, président et chef de la direction

SEB Administrative Services Inc.

Tél. : 416.418.0619

mohamad.elchayah@seb-admin.com

www.seb-admin.com

Contact pour les investisseurs

John McKimm, Président/CEO/CIO

Smart Employee Benefits Inc.

Tél. : 416.460.2817

john.mckimm@seb-inc.com

www.seb-inc.com