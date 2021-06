English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2021 KLO 16.00



ROBIT OYJ:N RAHOITUSSOPIMUS UUDISTETTU

Robit Oyj on allekirjoittanut 8.6.2021 päärahoittajapankkinsa kanssa uuden 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Tällä rahoitussopimuksella korvataan ja uudelleenrahoitetaan yhtiön nykyisiä lainoja sekä varaudutaan tuleviin kasvua tukeviin investointeihin ja käyttöpääomatarpeisiin.

Uusi laina on kolmen vuoden rullaava laina viiden vuoden laina-ajalla. Laina uusitaan vuosittain uudeksi kolmen vuoden jaksoksi alkuperäisin ehdoin.

Rahoitussopimuksen mukaisesti lainan ensimmäinen 1,5 miljoonan euron suuruinen lyhennys erääntyy 31.12.2021. Tämän jälkeen 1,5 miljoonan euron suuruiset lyhennykset erääntyvät puolivuosittain.

Yhtiö nostaa 26,5 miljoonaa euroa kesäkuun 2021 lopussa edellä mainitusta 30 miljoonan euron lainasta ja konvertoi tällä nykyisiä korollisia lainoja.

Lainan kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

Robit Oyj on tyytyväinen ratkaisuun, jolla yhtiö varmistaa rahoituksen tulevien vuosien kasvulle sekä kapasiteetin lisäykseen liittyville investoinneille.

Yhtiö julkaisee vuoden 2021 puolivuosikatsauksen tiistaina 10.8.2021 klo 11.00.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 400 280 717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com