Les espèces en ont assez de vivre dans les rejets des navires au sein des aires marines protégées du Canada

TORONTO, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a plus de deux ans que le gouvernement fédéral a établi de nouvelles normes minimales pour les aires marines protégées (AMP) du pays, dont l’interdiction de déversement. Pourtant, les espèces marines attendent toujours que le gouvernement définisse cette norme et explique comment elle sera mise en œuvre et appliquée. En cette Journée mondiale de l’océan, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) lance une campagne de mobilisation pour que le gouvernement tienne sa promesse et interdise tous les rejets dans les AMP.



Les citoyen.ne.s préoccupé.e.s peuvent envoyer un courriel à leur député.e fédéral.e, au premier ministre et à d’autres ministres important.e.s en un seul clic au wwf.ca/pasderejets.

Le WWF-Canada demande au gouvernement fédéral de développer sans plus attendre une définition détaillée du déversement qui interdise le rejet de toutes les substances nuisibles des navires de croisière et des navires de transport commerciaux dans ces zones écologiquement vulnérables. Cela inclut les eaux usées et les eaux grises traitées et non traitées; les effluents des épurateurs – ces eaux de lavage des systèmes de nettoyage des gaz d’échappement; les déchets solides comme les plastiques et autres ordures, les eaux de ballast et les mélanges d’hydrocarbures.

Tant que cette définition ne sera pas établie, les navires vont continuer de rejeter ces substances dans nos eaux « protégées ». Alors que le président américain Joe Biden a récemment signé le projet de loi Alaska Tourism Restoration Act, les navires de croisière, qui contribuent de façon disproportionnée aux rejets d’eaux grises, navigueront à nouveau en eaux canadiennes. Il devient donc encore plus urgent que le gouvernement règle la question du déversement.

Les rejets dangereux peuvent causer des zones mortes dans l’océan, en accentuant l’acidification et en introduisant des agents pathogènes, des espèces envahissantes, des hydrocarbures, des métaux lourds, des microplastiques, des contaminants fécaux, des produits chimiques toxiques et d’autres polluants dans les aires marines protégées. Cela ne menace pas seulement les baleines, les oiseaux marins, les poissons, les coraux, les crustacées et les autres espèces, mais pose aussi un risque pour la santé humaine quand ces contaminants finissent dans les produits de la mer que nous consommons.

Pour illustrer l’incompatibilité entre les rejets et la protection marine, le WWF-Canada lance une vidéo appelée « Nager en eaux troubles », où des enfants sont invité.e.s à se baigner dans une piscine où – leur dit-on – se déverseraient les mêmes rejets nocifs que rejettent en ce moment les navires dans les AMP. Créée en collaboration avec le groupe de production Makers, la vidéo a capté leurs réactions réelles, non scénarisées.

Sigrid Kuehnemund, vice-présidente Espèces et industries du WWF-Canada, affirme :

« L’interdiction de déversement dans les aires marines protégées n’est pas aussi claire qu’elle semble. En ce moment, il n’y a pas d’interprétation commune de ce que le terme déversement signifie dans le contexte des aires marines protégées. Mais sans définition détaillée, comment pouvons-nous espérer mettre fin aux désastres causés par les rejets dans les zones les plus vulnérables de l’océan? Nous ne devrions pas dire d’une aire qu’elle est "protégée" si le déversement de substances nuisibles des navires de croisière et de transport commercial y est permis, en quelque quantité que ce soit. »

Voici comment les citoyen.ne.s peuvent contribuer à la campagne #PasDeRejets

En partageant la vidéo « Nager en eaux troubles » du WWF-Canada qui demande au premier ministre Trudeau de tenir sa promesse d’interdire le déversement. Suivez le WWF-Canada sur Facebook et Twitter.

En visitant le wwf.ca/pasderejets pour envoyer un courriel à leur député.e fédéral.e, au premier ministre et à d’autres ministres important.e.s pour leur demander que l’interdiction de déversement dans les aires marines protégées prenne un sens bien précis.

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale, afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie.

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org, +1 514-703-2409