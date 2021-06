English Swedish French German Italian

JLT Mobile Computers kündigt die nächste Generation seiner ultrarobusten, schlanken und leichten 10-Zoll Android-Tablets an

Neben Android 9 bieten die neuen Tablets einen erheblichen Leistungsschub, ein helleres und kontrastreicheres Display, schnellere Kommunikation, USB-Typ C und Kameras mit höherer Auflösung

Växjö, Schweden, 8. Juni 2021 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler von Computern für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, stellt mit dem MT3010A™-Computer die nächste Generation seiner Android™-9-Tablets vor. Dank des kompakten 10-Zoll-Formfaktors und des geringen Gewichts eignet sich das ultrarobuste Tablet insbesondere für den Einsatz in Bereichen wie Lagerhaltung, Logistik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Transport und Hafenlogistik.

Das MT3010A-Tablet bietet deutlich mehr Leistung und Funktionalität im Vergleich zum bisherigen MT2010A, hat jedoch das gleiche Design, die gleichen Abmessungen und Anschlüsse wie sein Vorgängermodell, wodurch sich bestehende Investitionen in Plattformperipherie und Zubehör weiterverwenden lassen.

Android hält einen dominanten Marktanteil bei Smartphones und Milliarden von Nutzern sind mit der Bedienung von Android vertraut. Angesichts der Unterstützung durch eine riesige Software- und Entwickler-Community ist Android eine perfekte Ergänzung zu Microsoft Windows-basierten Systemen und Infrastrukturen und bietet zudem eine Migrationsmöglichkeit von nicht mehr erhältlichen Legacy-Systemen. All dies hat sehr schnelle technologische und funktionale Fortschritte bei der Android-Hardware und -Software hervorgebracht, die JLT seinen Kunden mit dem neuen MT3010A-Tablet nun ebenfalls zur Verfügung stellt.

„Android macht rasante Fortschritte was die Leistung und die Einsatzmöglichkeiten angeht“, sagt Per Holmberg, CEO von JLT Mobile Computers. „Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden immer die neuesten und besten Produkte erhalten, um ihre Betriebsabläufe verbessern und ihre Produktivität steigern zu können. Unser neues MT3010A-Tablet liefert einen großen Schritt nach vorn in Sachen Leistung und Features. Damit geben wir Kunden in Warenlagern, Containerhäfen und ähnlichen Umgebungen alle Funktionalität, die sie bei ihrer Arbeit benötigen.“

Wie sein Vorgänger vereint das neue MT3010A-Tablet eine robuste, langlebige Konstruktion mit einem schlanken, leichten und ergonomischen Formfaktor. Es findet somit überall Platz und ist nicht schwer zu tragen. Das Tablet kann Stürze aus einer Höhe von gut 1,2 m auf Beton verkraften, hat einen sehr weiten Betriebstemperaturbereich, ist IP65-staubdicht und hoch wasserdicht und wurde gemäß den strengen militärischen Standards MIL-STD-810H für Stöße, Stürze und Vibrationen getestet.

Zu den eindrucksvollsten Verbesserungen des MT3010A-Tablets zählen die deutlich höhere Leistung des Qualcomm® Snapdragon™ SDA660 Octa-Core-Prozessors und die viel höhere Auflösung des kapazitiven Full HD-Multitouch-Displays (1920 x 1200 Pixel) mit Finger-, Handschuh- und Regenmodus. Das Display bietet zudem auch eine doppelte Leuchtkraft und optische Bindung für optimale Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung (800 vs. 400 Nits).

Des Weiteren verfügt das neue MT3010A-Tablet über 100% mehr Memory, 50% mehr Systemspeicher, viel höher auflösende Front- und Rückkameras (8 MP und 13 MP), viel schnellere 802.11ac-WLAN- und Bluetooth 5-Konnektivität sowie eine viel schnellere USB 3.1-Kabelverbindung, sowohl bei Typ A in voller Größe als auch beim reversiblen Typ C-Anschluss. Optional sind ein Micro-HDMI-Anschluss, ein integrierter 1D/2D-Barcodeleser, mobiles 4G LTE-Breitband, ein optionaler Hochleistungsakku und Warm-Swap-Funktionen erhältlich.

Mit Android 9 und den darin enthaltenen Möglichkeiten für zukünftige Upgrades bietet das MT3010A-Tablet Unternehmensfunktionen wie Lock-Task-Modus, verbesserte Kontrolle über die Benutzeroberfläche, Unterstützung für mehrere Benutzer sowie höhere Systemsicherheit.

Das Zubehör umfasst eine VESA-unterstützte Fahrzeughalterung für die schnelle Montage und Demontage im Führerhaus sowie eine Sicherung, die verhindert, dass das Tablet während der Fahrt aus der Halterung fallen kann. Zusätzliche USB-Unterstützung und eine 9-36 V DC-Fahrzeugstromversorgung runden das Angebot ab.

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maβstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

