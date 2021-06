English Swedish French German Italian

JLT Mobile Computers annonce la nouvelle version de sa tablette Android 10 pouces entièrement durcie, mince et légère

Cette tablette upgradée tourne sur Android 9 et permet ainsi : une augmentation substantielle des performances de traitement, un écran plus net et plus lumineux, des communications plus rapides, l'USB Type-C et des caméras de plus haute résolution.

Växjö, Suède, le 8 juin 2021 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux développeurs d'ordinateurs pour les environnements exigeants, annonce le lancement de la nouvelle génération de tablette : la MT3010A™ basée sur Android™ 9. Avec son encombrement réduit de 10 pouces et son poids léger, cette tablette entièrement durcie est idéale pour un déploiement sur des marchés tels que ceux de l'entreposage, la logistique, l'alimentaire & les boissons, le transport et les ports.

La tablette MT3010A offre une mise à niveau conséquente en termes de performances et de fonctionnalités par rapport à la MT2010A existante, tout en partageant le même design extérieur, les dimensions et les périphériques avec le modèle précédent ; préservant ainsi les investissements déjà réalisés dans les périphériques et les accessoires de la plate-forme.

Android détient une part de marché dominante dans le domaine des smartphones, et des milliards d'utilisateurs sont familiarisés avec son fonctionnement. Compte tenu de l'énorme soutien logiciel et de développement, Android constitue un complément parfait aux systèmes et aux infrastructures basés sur Microsoft Windows, ainsi qu'une occasion de migration à partir d’anciens systèmes obsolescents. Par conséquent, le matériel et les logiciels Android ont connu des avancées technologiques et fonctionnelles très rapides, que JLT met à la disposition de ses clients avec la nouvelle MT3010A.

« Android progresse à pas de géant en termes de performances « brutes » et de ce qu'il peut faire sur le terrain », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « Nous veillons à ce que nos clients bénéficient toujours des dernières nouveautés et du meilleur de celles-ci ; et notre nouvelle tablette MT3010A constitue une avancée majeure au service de leurs process et leur productivité. Avec ce nouveau modèle, nous apportons un grand bond en avant en termes de performances et de fonctionnalités pour donner aux clients des entrepôts, des ports, ou d’environnements similaires, ce dont ils ont besoin pour travailler. »

Comme son prédécesseur, la nouvelle MT3010A combine une construction robuste et durable avec un design mince, léger et ergonomique qui s'adapte partout et ne surcharge pas l'utilisateur. La tablette peut supporter des chutes de 122 cm de haut sur du béton, possède une très large plage de températures de fonctionnement, est étanche à la poussière et à l'eau (IP65) et a été testée selon les normes militaires rigoureuses MIL-STD-810H en matière de chocs, de chutes et de vibrations.

Parmi les améliorations directement visibles de la MT3010A, citons les performances nettement supérieures du processeur octa-core Qualcomm® Snapdragon™ SDA660 et la résolution beaucoup plus élevée de son écran capacitif multitouch Full HD (1920 x 1200 pixels) avec ses modes « main nue », gant et pluie. Écran qui offre également, avec son verre protecteur, une luminance deux fois plus élevée pour une visibilité optimale au soleil (800 contre 400 nits).

La nouvelle MT3010A est dotée : d'une capacité de stockage deux fois supérieure, d'une augmentation de 50% de la mémoire système, d'appareils photo avant et arrière ayant une résolution beaucoup plus élevée (8MP et 13MP), d'une connectivité WiFi 802.11ac et Bluetooth 5 beaucoup plus rapides, d’une connexion filaire USB 3.1 beaucoup plus rapide sur un port de type A de taille normale et un port de type C réversible. De plus, en option sont disponibles : un port Micro HDMI, un lecteur de codes-barres 1D/2D intégré, du haut débit mobile 4G LTE, une batterie haute capacité et la fonctionnalité de remplacement à chaud.

Android 9, qui offre des options pour les futures mises à jour, fournit à la MT3010A des fonctionnalités d'entreprise telles que le mode de verrouillage des tâches, un meilleur contrôle de l'interface utilisateur, la prise en charge de plusieurs utilisateurs ainsi qu'une sécurité renforcée du système.

JLT propose une station d'accueil pour véhicule permettant une insertion ou une libération facile de la tablette, avec un support de montage VESA, une connexion USB supplémentaire et une alimentation « véhicule » 9~36V DC. Un support « véhicule » verrouillable est également disponible pour maintenir la tablette solidement fixée sur les véhicules en mouvement.

Pour plus d'informations sur la nouvelle MT3010A, contactez JLT Mobile Computers, ou visitez le site www.jltmobile.com pour en savoir plus sur la gamme complète des produits et services de JLT.

