Les cliniques mobiles de TELUS Santé contribuent à la vaccination de résidents vulnérables de l’Ontario

TORONTO, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé qu’elle offrait la vaccination contre la COVID-19 à des résidents vulnérables et à risque de l’Ontario dans ses cliniques mobiles propulsées par TELUS Santé dans le cadre de son programme novateur Santé pour l’avenir en partenariat avec le centre de santé Sanguen de Waterloo, le centre de santé communautaire Parkdale Queen West de Toronto et l’organisme Ottawa Inner City Health. Depuis leur lancement en 2020, ces cliniques mobiles spécialement équipées offrent des services de santé primaire essentiels et des services de réduction des méfaits directement aux membres des collectivités qu’elles desservent. Elles ont récemment élargi leurs activités afin d’offrir des tests de dépistage et des vaccins contre la COVID-19 selon les directives de santé publique provinciales.



Par l’intermédiaire de leurs relations avec des centres communautaires locaux, des refuges pour les sans-abri et des habitations collectives, les cliniques ont administré plus de 1 500 doses du vaccin à des Ontariens à risque, effectué 15 400 tests de dépistage de la COVID-19 et réalisé près de 30 000 interventions jusqu’à maintenant.

« À TELUS, nous croyons que chaque personne devrait pouvoir obtenir des soins de santé au moment et à l’endroit où elle en a besoin, peu importe son statut socio-économique. Dans le cadre de nos partenariats à l’échelle du pays, nous éliminons bon nombre des obstacles auxquels se heurtent les populations défavorisées et à risque en leur donnant accès à des soins de santé essentiels, à du soutien social et à des vaccins contre la COVID-19, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Compte tenu de la pandémie qui nous touche tous, notre programme Santé pour l’avenir nous permet de prendre soin de nos citoyens les plus marginalisés à un moment où l’accès à des soins de santé de grande qualité prodigués avec compassion, y compris un soutien essentiel au bien-être mental, n’a jamais été aussi important. »

Appuyé par un engagement de 10 millions de dollars de TELUS, le programme Santé pour l’avenir est actif d’un océan à l’autre et compte 13 cliniques mobiles de pointe dans des collectivités où les soins de première ligne représentent un besoin urgent.

Le centre de santé Sanguen, le centre de santé communautaire Parkdale Queen West et l’organisme Ottawa Inner City Health ont fait les commentaires suivants au sujet de leur lutte contre la COVID-19 et de leur partenariat avec TELUS :

« Notre partenariat avec TELUS nous a d’abord permis d’intégrer les tests de dépistage de la COVID-19 et la communication d’information à ce sujet à nos services en mars 2020. Depuis ce temps, nous avons établi des relations de confiance avec la communauté de Waterloo et administré des vaccins à des personnes devant affronter quotidiennement des obstacles qui nuisent à leur bien-être. » - Erika Liban, infirmière praticienne, clinique mobile Sanguen.

« Les efforts continus de vaccination de la clinique de santé Parkdale Queen West sont essentiels, surtout compte tenu du nombre croissant d’infections aux variants de la COVID-19 dans les refuges et les milieux de vie collectifs qui continuent de survenir parmi les populations les plus marginalisées et à risque de nos collectivités. Notre partenariat avec TELUS nous permet de poursuivre les efforts inlassables que nous déployons afin de vacciner ces populations. Nous devons garder le cap sur la vaccination et améliorer le taux de vaccination tout en luttant contre les renseignements erronés et la réticence à l’égard du vaccin afin de revenir à une vie normale. » Raymond Macaraeg, infirmier praticien en soins de santé primaires au centre de santé communautaire Parkdale Queen West

« Même s’ils veulent désespérément se faire vacciner contre la COVID-19, bon nombre de nos clients font face à des obstacles insurmontables. Voici seulement quelques exemples de défis importants auxquels nos clients ont été confrontés : accéder à Internet pour rechercher des renseignements exacts et à jour au sujet des vaccins, connaître les dates auxquelles ils y avaient droit et coordonner le transport et le soutien nécessaire. Le programme Santé pour l’avenir nous a permis de leur donner un accès direct aux vaccins et de rejoindre des gens qui autrement n’auraient pas eu l’occasion de se faire vacciner. » - Wendy Muckle, chef de la direction d’Ottawa Inner City Health.



Les cliniques mobiles sont dotées du service Wi-Fi LTE et des services mobiles de TELUS, ainsi que des dossiers médicaux électroniques (DME) de TELUS Santé. Les DME de TELUS Santé permettent au personnel d’une clinique de recueillir et de consigner des données médicales, d’examiner les résultats au fil du temps et d’assurer une meilleure continuité des soins aux patients qui n’avaient jusque-là aucun dossier médical.

En plus de modifier son programme Santé pour l’avenir afin de contribuer aux mesures prises par le Canada en réponse à la crise sanitaire et de verser 85 millions de dollars à des organismes de bienfaisance en 2020, ce qui représente cinq pour cent de ses bénéfices, TELUS a versé au total plus de 150 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19 à l’échelle du pays. Pour en savoir plus sur Santé pour l’avenir de TELUS, visitez la page telus.com/santepourlavenir .

À propos de Santé pour l’avenir de TELUS

Depuis 2014, le programme Santé pour l’avenir de TELUS lève bon nombre des obstacles auxquels se butent les sans-abri pour recevoir des soins médicaux, en plus de réintégrer des milliers de patients dans le système de santé public. Les cliniques mobiles, propulsées par TELUS, ont été inspirées à l’origine par le travail effectué par Médecins du Monde . Les cliniques mobiles offrent des soins médicaux primaires essentiels, y compris des dossiers médicaux électroniques, et ont effectué plus de 63 000 consultations depuis le lancement du programme. Aujourd’hui, grâce à de nombreux partenariats, au travail des bénévoles et à la puissance de la technologie, Santé pour l’avenir de TELUS est devenu un outil efficace et novateur pour fournir des services de santé ambulants aux personnes qui en ont le plus besoin.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

