Offre publique d'achat simplifiée sur les actions Tarkett - mise à disposition de la note d'information et du document autre information de Tarkett Participation

AVIS IMPORTANT



Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, dans le cas où, à l’issue de la présente Offre, le nombre d’actions Tarkett non présentées par les actionnaires minoritaires (à l’exception des actions auto-détenues par Tarkett et des actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité) ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Tarkett, Tarkett Participation a l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre, d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Tarkett non présentées à la présente Offre (autres que les actions auto-détenues par Tarkett et les actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité), moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de l'Offre.