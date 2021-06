Sophi.io gewinnt zwei INMA Global Media Awards

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

TORONTO, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, die auf künstliche Intelligenz basierende Optimierungs- und Prognose-Engine von The Globe and Mail, ist in zwei Kategorien Gewinner der Global Media Awards der International News Media Association (INMA): „Best Use of Data to Automate or Personalize“ und „Best in Show“ für Nordamerika.



„Bei den INMA Global Media Awards geht es um Spitzenleistungen in allen Bereichen des Mediengeschäfts“, so Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. „Ich freue mich besonders darüber, dass die voll dynamische personalisierte Echtzeit-Paywall von Sophi in zwei Kategorien gewonnen hat und dass die bahnbrechende automatische Technologie für Layouts von Druckerzeugnissen von Sophi für ihre Nutzung mit Naviga und Agderposten nominiert wurde.“

Sophi belegte zudem den zweiten Platz in den Kategorien „Best Initiative to Acquire Subscribers“ und „Best Use of Data to Drive Subscriptions, Content, or Product Design“ und war als einer der Finalisten in der engeren Auswahl für die Kategorien „Best Initiative to Register Users“ und „Best Product and Tech Innovation“.

Im diesjährigen Wettbewerb wurden 644 Beiträge von 212 Nachrichtenmarken aus 37 Ländern eingereicht. Die Jury bestand aus 44 globalen Medienexperten, die den Schwerpunkt auf bahnbrechende Ergebnisse, einzigartige Konzepte, hohe Kreativität, innovatives Denken und erfolgreiche plattformübergreifende Synergien legten.

„Hervorragende Nutzung von Daten mit großer Wirkung. Die Personalisierung von Paywalls ist der Schlüssel zum Erfolg im Bereich digitaler Abonnements für Nachrichtenmedien. Dieser Beitrag liefert einen weiteren Beweis dafür, dass das stimmt“, so ein Mitglied der Jury über die Paywall-Technologie. „Die Entwicklung von Benutzer- und Inhalt-Tendenz-Modellen ist eine effektive Methode, von der andere lernen können“, so ein anderes Mitglied der Jury.

Ein weiteres Jury-Mitglied merkte an: „Eine unglaubliche Personalisierung durch künstliche Intelligenz – damit wird die dringend erforderliche Integration von Möglichkeiten aus dem Bereich der Data Science in Nachrichtenorganisationen optimal umgesetzt. Hervorragende Wirkung und ausgezeichnete Zahlen.“

Die voll dynamische, personalisierte Echtzeit-Paywall von Sophi analysiert Inhalte und Benutzerverhalten mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), um zu bestimmen, wann ein Leser nach Geld oder einer E-Mail-Adresse gefragt werden kann, und wann er in Ruhe gelassen werden sollte. Damit können mehrere Ergebnisse gleichzeitig optimiert werden (z. B. verschiedene Angebotspakete oder Preispunkte) und der Einsatz in Kaltstart-Situationen funktioniert ebenfalls sehr gut.

Sophi ist eine KI-Plattform, mit der Verleger ihre wichtigsten Inhalte identifizieren und wirksam für wichtige Geschäftsziele einsetzen können, wie z. B. Abonnements maximieren. Heute nutzen Verlage auf vier Kontinenten die KI/ML-Technologie von Sophi, um Paywall-Entscheidungen, Website-Automatisierung und Print-Automatisierung zu steuern.

Die automatisierte Lösung für Layouts von Druckerzeugnissen von Sophi, die Naviga Publisher unterstützt, erhielt eine lobende Erwähnung in der Kategorie „Best Product and Tech Innovation“. Ein Mitglied der INMA-Jury kommentierte: „Sophi ist eine völlig neue Lösung und ein hervorragendes Beispiel für eine automatisierte Lösung für Layouts von Druckerzeugnissen. Es ist großartig, dass sich die Redaktion ganz auf die Auswahl des Inhalts konzentrieren kann. Die Automatisierung von bis zu 80 % der redaktionellen Seiten einer Zeitung könnte die Druckindustrie revolutionieren.“

Im vergangenen Jahr erhielt Sophi außerdem den Online Journalism Award (OJA) für Technische Innovation im Dienste des digitalen Journalismus, der von der Online News Association (ONA) vergeben wurde, sowie den World Digital Media Award und den North American Digital Media Award der World Association of News Publishers (WAN-IFRA) in der Kategorie Bestes digitales Nachrichten-Start-Up.