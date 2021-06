Sophi.io、INMAグローバルメディア賞を2部門で受賞

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

トロント発, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローブ・アンド・メール (Globe and Mail) の人工知能を活用した最適化予測プラットフォームSophi.ioが、国際ニュースメディア協会 (International News Media Association、以下「INMA」) のグローバルメディア賞 (Global Media Awards) をBest Use of Data to Automate or Personalize (自動化やパーソナライズのための優れたデータ使用) とBest in Show for North America (北米最優秀ショー) の2部門で受賞した。



グローブ・アンド・メールのパブリッシャー兼最高経営責任者であるフィリップ・クローリー (Phillip Crawley) は次のように述べている。「INMAのグローバルメディア賞は、メディアビジネスのあらゆる分野での卓越性を重視しています。Sophiの完全に動的かつリアルタイムでパーソナライズされたペイウォールが2部門で受賞したこと、さらにSophiの画期的な自動プリントレイダウン技術がナヴィガ (Naviga) とアグデルポステン (Agderposten) による使用を評価されて、ノミネートされたことをとても嬉しく思います。」

Sophiはさらに、Best Initiative to Acquire Subscribers (登録者獲得における最優秀イニシアチブ) およびBest Use of Data to Drive Subscriptions, Content, or Product Design (サブスクリプション、コンテンツ、製品設計を促進する優れたデータ使用) 部門で2位を獲得し、Best Initiative to Register Users (ユーザー登録における最優秀イニシアチブ) およびBest Product and Tech Innovation (最優秀製品および技術革新) の部門でも最終候補に残った。

今年のアワードでは、37か国212のニュースブランドから644件のエントリーがあった。審査員は44人のメディア専門家で構成され、画期的な成果、独自のコンセプト、優れた創造性、革新的な考え方、プラットフォーム全体での勝者による相乗効果が焦点となった。

ある審査員はペイウォール技術について次のように述べている。「データをうまく活用することで多大な影響がもたらされます。ニュースメディアがデジタルサブスクリプションビジネスで成功を収めるには、ペイウォールをパーソナライズすることが重要です。今回のエントリーは、これが事実であることを示しています。」また、別の審査員は次のように述べている。「ユーザーおよびコンテンツ性向モデルの開発は、他社も学ぶことができるベストプラクティスです。」

さらに、別の審査員は次のようにコメントした。「人工知能を活用して驚異的なパーソナライゼーションを実現しているほか、データサイエンスの人材をニュース組織に採用する必要性を認識し、うまく対応しています。影響度と数字の面でも優れています。」

Sophiの完全に動的でパーソナライズされたリアルタイムの機能を備えるペイウォールは、自然言語処理 (NLP) を使用して、コンテンツとユーザー行動の両方を分析し、読者に対して課金やメールアドレスを要求するタイミングや、読者の時間を邪魔しないタイミングを決定する。複数の結果 (様々なセット商品や価格帯など) を同時に最適化し、コールドスタート時にも良好に機能する。

Sophiは、パブリッシャーが最も価値あるコンテンツを特定し、それを活用して重要なビジネス目標 (サブスクリプションの最大化など) を達成できるよう支援する人工知能システムである。現在、4大陸のパブリッシャーが、SophiのAI/MLテクノロジーを利用して、ペイウォールの決定、ウェブサイトの自動化、印刷の自動化を推進している。

Naviga Publisherに搭載されるSophiの自動プリントレイダウンソリューションは、Best Product and Tech Innovation (最優秀製品および技術革新) 部門で特別賞を獲得した。INMA審査員の一人は次のように述べている。「これまでにないシステムであるSophiは、自動プリントレイダウンソリューションの優れた例です。編集者の作業がコンテンツ選択のみまでに軽減されることに驚きました。新聞の編集作業を最大80%も自動化すると、印刷業界に大変革がもたらされる可能性があります。」

Sophiは昨年、オンラインニュース協会 (Online News Association、ONA) からTechnical Innovation in the Service of Digital Journalism (デジタルジャーナリズムのサービスにおける技術革新) においてOnline Journalism Award (オンライン・ジャーナリズム・アワード) を受賞した。また、世界新聞協会 (World Association of News Publishers、WAN-IFRA) からBest Digital News Start-up (最優秀デジタルニュース・スタートアップ) 部門でWorld Digital Media Award (世界デジタルメディア賞) とNorth American Digital Media Award (北米デジタルメディア賞) を受賞した。