Sophi.io荣获INMA全球媒体奖两个奖项

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多伦多, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Globe and Mail（《环球邮报》）人工智能驱动的优化和预测平台Sophi.io被授予国际新闻媒体协会（International News Media Association，INMA）“全球媒体奖”（Global Media Awards）中的两个奖项，分别为分两个类别：最佳使用数据实现自动化或个性化奖（Best Use of Data to Automate or Personalize）和北美最佳节目奖（Best in Show for North America）。



“INMA全球媒体奖关注媒体业务各个领域的卓越表现，”Globe and Mail出版人兼首席执行官Phillip Crawley表示， “尤其令我感到高兴的是，Sophi的全动态、个性化、实时付费墙获得了2个类别奖项，而且Sophi突破性的自动印刷排版技术在Naviga中的运用与Agderposten共同获得了提名。”

Sophi还在以下类别中排名第二：最佳用户获取工具，最佳利用数据以推进订阅、内容或产品设计。同时，还入围了以下几个类别奖项：最佳用户注册工具和最佳产品及技术创新。

今年的比赛吸引了37个国家212个新闻品牌的644个项目参赛。评审团由44位媒体专家组成，关注突破性成果、独特概念、强大的创造力、创新思维以及跨平台的优胜者协同效应。

“大量使用具有巨大影响的数据。个性化付费墙是新闻媒体在数字订阅业务中取得成功的关键。这一项目为这一点提供了更多的证据，”一位评审在谈到付费墙技术时如此说道。另一位评审表示，“他们开发用户和内容偏好模型是其他媒体可以借鉴的最佳做法，”

另一位评审表示：“这是令人难以置信的人工智能驱动的个性化，完美地利用了将数据科学人才加入新闻组织的必要性。取得的影响和成绩非常出色。”

Sophi的全动态、个性化、实时付费墙使用自然语言处理（NLP）来分析内容和用户行为，以确定向读者收取费用或请求电子邮件地址的时间点，以及确定在何种情况下不作进一步处理。它可以同时针对多种结果（例如不同的服务捆绑或价格点）进行优化，还可以在冷启动条件下顺利工作。

Sophi是一个人工智能平台，帮助出版商识别最有价值的内容，并利用这些内容来实现订阅量最大化等关键业务目标。位于四大洲的出版商现在使用Sophi的AI/ML技术来实现付费墙决策、网站自动化和打印自动化。

Sophi的自动印刷排版解决方案为Naviga Publisher提供支持，在最佳产品和技术创新类别奖项中备受赞誉。INMA一位评审评论说：“Sophi开创行业先例，是自动印刷排版解决方案的典范。借助该方案，编辑只需负责选择内容即可，效果非常惊人。报纸中高达80%的编辑页面可实现自动排版，这可能会成为印刷行业的革新者。”

去年，Sophi还因数字新闻服务中的技术创新荣获在线新闻奖（即：OJA，由在线新闻协会（ONA）颁发），此外还获得了世界新闻出版商协会颁发的最佳数字新闻新创企业类别的世界数字媒体奖和北美数字媒体奖。