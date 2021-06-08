Sophi.io 榮獲兩項 INMA Global Media Award

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多倫多, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io 是 The Globe and Mail 由人工智能驅動的優化及預測平台，獲宣佈成為 International News Media Association (INMA) 舉辦的 Global Media Award（全球媒體獎）兩個類別的獲獎者，分別為 Best Use of Data to Automate or Personalize（最佳利用資料來自動化或個人化），以及 Best in Show for North America（北美總冠軍）。



The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 表示：「INMA Global Media Award 著重媒體業務各範疇的卓越表現。Sophi 的全動態、實時及個人化付費牆在 2 個類別中獲獎，令我感到特別欣慰，而 Sophi 的突破性自動打印版面技術因其用於 Naviga 及 Agderposten 而被提名。」

Sophi 在 Best Initiative to Acquire Subscribers（最佳獲取訂戶的計劃）及 Best Use of Data to Drive Subscriptions, Content, or Product Design（最佳利用資料來驅動訂閱、內容或產品設計 ）類別中排名第二，並成為以下類別的決賽入圍者：Best Initiative to Register Users（最佳註冊使用者計劃）、Best Product and Tech Innovation（最佳產品及技術創新）。

今年的比賽吸引了來自 37 個國家／地區 212 個新聞品牌的 644 個參賽提名。評審由 44 位全球媒體專家組成，他們著重突破性結果、獨特概念、強大創意、創新思維，以及不同平台獲獎者的協同效應。

一位評審談到付費牆技術時表示：「這是善用具有巨大影響力的數據。個人化付費牆是在新聞媒體數碼訂閱業務中取得成功的關鍵。這次入選進一步證明這個事實。」 另一位評審表示：「他們的用戶及內容傾向模式開發是其他公司可以學習的最佳做法。」

還有一位評審表示：「令人驚歎的人工智能驅動個人化，以及完美滿足新聞機構獲得數據科學人才的需求。卓越的影響及數字。」

Sophi 的全動態、個人化、實時的付費牆運用自然語言處理 (NLP) 來分析內容及用戶行為，以確定何時向讀者請款或索取電郵地址，以及何時讓他們自由瀏覽。它可以同時優化多項結果（例如不同的組合或價格點），也可以在冷啟動的情況下運作。

Sophi 是一個人工智能系統，可幫助出版商識別最有價值的內容，並利用相關內容實現關鍵的業務目標，例如最大程度上增加訂戶數量。目前全球四大洲的出版商都使用 Sophi 的人工智能／機器學習技術來推動付費牆決策、網站自動化及打印自動化。

Sophi 的自動打印版面解決方案為 Naviga Publisher 提供支援，在 Best Product and Tech Innovation（最佳產品及技術創新）類別中獲得優異獎。一位 INMA 評審表示：「首創的 Sophi 是自動打印版面解決方案的傑出例子。編輯現在只需選擇內容，這點令人興奮。而自動化高達 80% 的報紙編輯頁面可能會改變打印行業的遊戲規則。」

去年，Sophi 還贏得由 Online News Association (ONA) 就 Technical Innovation in the Service of Digital Journalism（數碼媒體業內的技術創新）頒發的 Online Journalism Award（網上新聞獎），以及由 The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) 舉辦的 Best Digital News Start-up（最佳數碼新聞初創公司）類別中的 World Digital Media Award（世界數碼媒體獎）及 North American Digital Media Award（北美數碼媒體獎）。