SalMar - Vellykket gjennomføring av rettet emisjon

(Kverva, 8. juni 2021) Det vises til børsmelding fra SalMar ASA («SalMar» eller «Selskapet») publisert tidligere i dag vedrørende en mulig rettet emisjon av nye aksjer i Selskapet (den «Rettede Emisjonen»). Selskapet kunngjør herved at den Rettede Emisjonen er gjennomført, og at et brutto proveny på ca. NOK 2.709 millioner er hentet gjennom tildeling av 4.500.000 nye aksjer i Selskapet (de «Nye Aksjene») til en tegningskurs på NOK 602 per aksje. De Nye Aksjene som tildeles i forbindelse med den Rettede Emisjonen inkluderer ikke retten til NOK 20,0 i kontantutbytte som annonsert av Selskapet 9. april 2021. Den Rettede Emisjonen ble gjennomført gjennom en bookbuilding-prosess tilrettelagt av Arctic Securities AS og Carnegie AS (samlet, «Tilretteleggerne») etter handelsslutt i dag. Den Rettede Emisjonen mottok sterk interesse fra Nordiske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen og utstedelse av de Nye Aksjene ble vedtatt av Selskapets styre på et styremøte avholdt i dag, i henhold til en styrefullmakt om å øke Selskapets aksjekapital vedtatt av selskapets generalforsamling avholdt 8. juni 2021. Etter registrering av den nye aksjekapitalen knyttet til de Nye Aksjene i den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret, vil Selskapet ha en utstedt aksjekapital på NOK 29,449,999.75, fordelt på 117,799,999 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0.25.

SalMar har i løpet av sin 30 år lange historie opprettholdt en sterk og lønnsom vekst gjennom ledende operasjonell drift, organisk vekst og strategiske oppkjøp. I dagens marked ser SalMar flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden. Disse investeringsmulighetene inkluderer, kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter. SalMar har videre opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor utvikling av havbasert produksjon, i første omgang i Norge og deretter i andre egnede geografier. Disse initiativene forfølges gjennom søknaden for opprettelse av Smart Fish Farm-pilotprosjektet for produksjon i åpne hav, der Selskapet har mottatt åtte utviklingslisenser, samt oppbygging av organisasjon og utviklingsløp for å muliggjøre hurtig utvikling av oppdrett på åpent hav og i eksponerte havområder basert på SalMar sin bærekraftig ledende drift. Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil benyttes på tvers av de ovennevnte initiativene i henhold til strenge lønnsomhets- og operasjonelle krav.

Kverva Industrier AS, Selskapets største aksjonær og et selskap i nær tilknytning til primærinnsiderne Gustav M. Witzøe og Kverva AS, samt Gustav Witzøe, CEO i Selskapet, har blitt tildelt 498.339 Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen, og vil etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen eie 59.934.476 aksjer i Selskapet.

LIN AS, et selskap i nær relasjon til Leif Inge Nordhammer, styreleder i Selskapet, har blitt tildelt 25.065 Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen, og vil etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen eie 1.299.685 aksjer i Selskapet.

Oppgjøret for de Nye Aksjene vil skje ved levering mot betaling på vanlig T+2-basis og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Oslo Børs lånt fra Kverva Industrier i henhold til en aksjelånsavtale mellom Selskapet, Arctic Securities på vegne av Tilretteleggerne, og Selskapet. Aksjene vil dermed kunne handles umiddelbart etter tildeling. Aksjelånsavtalen vil innfris av Tilretteleggerne med nye aksjer i Selskapet som vil utstedes i henhold til styrefullmakten vedtatt av Selskapets generalforsamling avholdt 8. juni 2021.

Styret har vurdert den Rettede Emisjonen i lys av kravet om likebehandling av eksisterende aksjonærer etter verdipapirhandelloven og Oslo Børs' regelverk, og er av den oppfatning at den Rettede Emisjonen gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer i så måte. Etter Styrets oppfatning er det i Selskapets og aksjonærenes felles interesse at det hentes inn frisk kapital, og at slik frisk kapital hentes inn gjennom en rettet emisjon hvor aksjonærenes fortrinnsrett er tilsidesatt. Ved å gjennomføre kapitalinnhentingen som en rettet emisjon har Selskapet muligheten til å bli tilført ny kapital på en effektiv måte med en lavere rabatt på tegningskursen og vesentlig lavere gjennomføringsrisiko enn hva som ville vært tilfellet ved en fortrinnsrettemisjon. I tillegg gjennomføres Den Rettede Emisjonen ved markedsføring gjennom en offentlig annonsert bookbuilding, slik at man forutsetningsvis har oppnådd markedspris for aksjene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trine Sæther Romuld, CFO & COO

Tel: + 47 991 63 632

Email: trine.romuld@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no (http://www.salmar.no) for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

