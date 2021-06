Marie Brizard Wine & Spirits : mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale du 30 juin 2021

French English

Charenton-le-Pont, le 9 juin 2021

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale

du 30 juin 2021

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce la mise à disposition ce jour des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021, qui se tiendra à 9h30 au siège social de la Société ainsi que la composition du bureau de ladite assemblée.



Il est rappelé que dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures de restriction de circulation et de rassemblement prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra, sur décision du Conseil d’administration, à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d’y assister .

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation à ladite assemblée a été publié au BALO n°63 du 26 mai 2021.

L’avis de convocation sera publié au BALO du 14 juin 2021.

Les documents préparatoires et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce sont disponibles à compter de ce jour sur le site Internet de la Société (https://fr.mbws.com/investisseurs/assemblee-generale/assemblee-generale-2021)

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif pourra, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents d’indiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite ;





tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège social de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.





Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale de la Société qui est régulièrement mise à jour de toutes les informations nécessaires pour garantir leurs droits.

Le Conseil d’administration a, conformément à l’article 8 du décret 2020-418 du 10 avril 2020, arrêté la composition du bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire, comme suit :

Président de l’Assemblée : Monsieur Georges Graux, en sa qualité de Président du Conseil d’administration ;

Scrutateurs : COFEPP, représentée par Monsieur Jean-Pierre Cayard, actionnaire de la Société, et Monsieur Emmanuel Augustin, directeur administratif et financier de la Société, lesquels ont déjà accepté les fonctions de scrutateurs ;

Secrétaire de séance : Maître Jimi Vincent Bonaimé, conseil de la Société ;

Par ailleurs, Monsieur Andrew Highcock, en sa qualité de Directeur Général de la Société sera également présent.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

