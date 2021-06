Communiqué de presse// Capgemini lance « Sustainable IT » pour réduire l’empreinte carbone de l’informatique : la première des offres d’un catalogue complet dédié au développement durable

English French

Contact presse :

Florence Lièvre

Tél. : +33 (0)1 47 54 50 71

E-mail : florence.lievre@capgemini.com

Capgemini lance « Sustainable IT » pour réduire l’empreinte carbone de l’informatique : la première des offres d’un catalogue complet dédié au développement durable

« Sustainable IT » aide les organisations à atteindre leurs objectifs environnementaux en réduisant l'impact carbone de leur informatique et en créant une culture d'entreprise "zéro émission".

Paris, le 09 juin 2021 – Capgemini dévoile « Sustainable IT1 », une nouvelle offre de services dédiée à l’informatique durable, conçue pour aider les organisations à réduire l’empreinte carbone de leur informatique. Si l’informatique d’entreprise était un pays, ce serait le troisième plus grand consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de serre2, et ce chiffre devrait augmenter significativement avec l'accélération de la digitalisation. L'informatique durable est l’une des clés de voute du portefeuille d’offres de Capgemini dédié au développement durable. Le Groupe dispose de savoir-faire uniques pour accompagner ses clients dans leur démarche zéro émission : une expertise technologique avancée, une approche sur-mesure, ainsi qu’un solide écosystème de partenaires.

L'informatique génère 4% des émissions mondiales de CO2 et ce chiffre devrait tripler entre 2010 et 20253. Les organisations de tous les secteurs doivent à la fois réduire leur empreinte carbone et devenir des acteurs d’une action climatique positive. Selon un rapport récent du Capgemini Research Institute, 61% des entreprises ayant établi une feuille de route complète pour accélérer la mise en œuvre de l'informatique durable4 ont amélioré leurs résultats ESG (ODD : Objectifs de Développement Durable), 56% ont vu la satisfaction de leurs clients augmenter, et 44% ont réalisé des économies d'impôts. En outre, les entreprises qui ont déjà mis à l'échelle des cas d’usage d'informatique durable ont réalisé des économies de coûts de 12% en moyenne5.

Une offre de services dédiée, pour aller plus loin que la diminution de la consommation informatique

Afin de donner aux entreprises les moyens de créer une culture de l'informatique durable, le nouveau portefeuille d’offres de Capgemini va au-delà de la transformation structurelle de leur informatique en termes d'habitudes de consommation et de méthodes de travail. Elle met à la disposition des clients de Capgemini des outils qualitatifs et des diagnostics pour l’élaboration de pratiques business durables. Elle repose sur l’adoption d’une approche holistique - toutes les fonctions de l’entreprise étant concernées - permettant d’identifier les sources majeures d’émission de carbone et d’en réduire l’impact environnemental.

« Le développement durable est un pilier essentiel de notre stratégie et nous nous engageons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. ‘Sustainable IT’ est la première des offres de Capgemini dédiées au développement durable, pour lutter contre le changement climatique et contribuer à la construction d'un avenir positif. Les entreprises doivent réévaluer leurs approches en matière de développement durable pour libérer le potentiel des technologies intelligentes et passer d'une stratégie "net zéro" à l’éco-conception de leurs produits et services, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.

Cette offre a déjà été utilisée avec plusieurs clients clés du Groupe dans les secteurs de la banque et de l'assurance, des services publics, de l'industrie, et de l'énergie.

Le solide écosystème mis en place par Capgemini autour de ce nouveau portefeuille d’offres, avec notamment des partenaires, fournisseurs de solutions ERP (Enterprise Resource Planning) et applicatives, fabricants d'équipements informatiques (OEMs : Original Equipment Manufacturers) et fournisseurs d'infrastructures et cloud, permet d’accélérer le déploiement de stratégies durables et de solutions de ‘bout en bout’.

Une offre multi-dimensionnelle, construite autour de quatre piliers :

La stratégie informatique durable : Définir une vision partagée comprenant une analyse qualitative et quantitative de l'impact environnemental de l'informatique d’entreprise. L'analyse quantitative s’appuie sur la méthodologie ‘Life Cycle Assessment’ (évaluation du cycle de vie) couvrant l'impact environnemental du parc informatique, des infrastructures, des applications et des données. Les organisations peuvent ainsi évaluer leur score de maturité en matière d'informatique durable, ce qui leur permet d'élaborer la bonne feuille de route pour atteindre leurs objectifs « zéro émission ».

La transformation vers une informatique durable : Tirer parti des 50 leviers pré-identifiés pour réduire les émissions de carbone que génère l'informatique d'entreprise, au niveau de son équipement, des infrastructures, des données et des logiciels. Ce pilier ‘transformation’ comprend des leviers tels que l'optimisation des serveurs, la migration vers le cloud, l'éco-conception des applications, la rationalisation des données ou le module informatique durable de la solution eAPM (Economic Application Portfolio Management) de Capgemini qui permet de réduire non seulement l'empreinte carbone mais aussi les coûts d'exploitation.

L’engagement des collaborateurs : Faire évoluer les habitudes de consommation informatique et les modes de travail des collaborateurs de l’entreprise pour adopter une culture de l'informatique durable grâce à un ensemble d’outils d'engagement et de programmes de formation pouvant être facilement déployés et permettant d’accélérer leur sensibilisation et mobilisation.

L'informatique au service de l'entreprise durable : Exploiter les nouvelles technologies comme l'Internet des objets (IoT), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et l'analyse de données pour relever les défis environnementaux d'une organisation. Pour permettre ainsi la capture, l’évaluation et l'analyse, la surveillance et le contrôle efficace des données offrant une meilleure prise de décision. Ce programme est enrichi et facilité par le réseau international Applied Innovation Exchange6 de Capgemini.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 Informatique durable

2 L’informatique d’entreprise génère environ 11 MtCO2e d’émissions de gaz à effet de serre et 53,6 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques à travers le monde chaque année. Source : “LEAN ICT " --- TOWARDS DIGITAL SOBRIETY – The Shift Project.

3 "LEAN ICT" --- TOWARDS DIGITAL SOBRIETY – The Shift Project.

4 L’informatique durable est un terme générique qui décrit une approche environnementale de la conception, de l’utilisation et de l’élimination du matériel informatique et des applications logicielles, ainsi que de la conception des processus commerciaux correspondants. Ce terme s’étend également à des activités telles que l’extraction responsable des métaux rares utilisés pour développer le matériel informatique, la conservation de l’eau et l’application des principes de l’économie circulaire tout au long du cycle de vie des technologies. La recherche de Capgemini couvre quatre domaines clés de l’informatique d’entreprise, notamment le matériel et les appareils des utilisateurs, les réseaux et les systèmes de communication, les applications et les données, et le cloud computing.

5 Rapport « Sustainable IT » publié par le Capgemini Research Institute en mai 2021.

6 Le réseau des Applied Innovation Exchanges (AIE) est la plateforme mondiale de l’innovation chez Capgemini, qui s’appuie sur un cadre d’action et des lieux d’échange associés à une vaste communauté d’experts et partenaires. Son objectif est d’aider les clients du Groupe à explorer les technologies émergentes, les tendances du secteur, les enjeux commerciaux et les impacts organisationnels associés. Afin d’offrir une expérience de haut niveau, il s’appuie sur un écosystème étendu et diversifié et un portefeuille de plus de 20 services distincts qui couvrent l'ensemble du processus d'innovation appliquée.

Pièce jointe