Tapahtumien lipunmyynti palaamassa normaalille tasolle

Rush Factory Oyj - Yhtiötiedote





Vuoden 2021 aikana lipunmyynti vilkastunut vaiheittain kevään aikana

Ison-Britannian myynti koronan jälkeen on lähes yhtä suuri kuin ennen koronaa. Ison-Britannian Color Obstacle Rush -tapahtumiin on tähän mennessä myyty lippuja 1,114 miljoonalla eurolla. Belgian tapahtumiin Ghentiin ja Brysseliin liput käyvät hyvin kaupaksi, ja Ghentissä syksyllä järjestettävästä Color Obstacle Rush -tapahtumasta tulee mahdollisesti yhtiön kaikkien aikojen suurin Color Obstacle Rush -tapahtuma. Myös Saksan tapahtumien lipunmyynti on koronatilanteen helpottaessa vilkastunut. Kokonaisuudessa myynti on palautumassa koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Ensimmäisten tapahtumien liikevaihto hyvällä tasolla

Rush Factoryn kauden 2021 kolmeen ensimmäiseen tapahtumaan Lontooseen, Milton Keynesisiin ja Sheffieldiin myytiin yhteensä noin 12000 lippua ja näiden tapahtumien liikevaihto on noin 0,380 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana on yhteensä kuusi tapahtumaa.

Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

On ollut erittäin mukava kuulla positiivisia kommentteja niin asiakkailta kuin työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta nyt kun tapahtumia vihdoin saadaan taas järjestää. Vaikka tapahtumiin on tehty rajoitusten takia muutoksia, sama iloinen ja värikäs tunnelma on onnistuttu säilyttämään!

Samaan aikaan koronarajoitusten helpottumisen kanssa myös omistajamäärä on jatkanut kasvuaan ja yhtiön omistajamäärä on kasvanut jo 840 omistajaan.

Koska koronan kaltaisia rajoituksia saattaa olla tulevaisuudessakin, niihin on syytä varautua jo tapahtumakonseptien suunnittelussa. Siksi olemme seuraavan konseptimme suunnittelussa ottaneet huomioon mahdolliset vastaavat rajoitustoimet siten, ettemme jatkossa olisi yhtä paljon rajoitusten armoilla.









Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.