English French



Communiqué de presse





Atos rejoint AI4Cities, le projet européen visant à accélérer la transition des villes vers la neutralité carbone

Atos rejoint AI4Cities , un projet de trois ans, financé par l'Union Européenne, qui vise à aider six villes et régions européennes à accélérer leur transition vers la neutralité carbone : Helsinki (Finlande), Amsterdam (Pays-Bas), Copenhague (Danemark), l'Île-de-France (France), Stravanger (Norvège) et Tallin (Estonie). Le projet entend tirer profit des technologies d'intelligence artificielle (IA) afin de réduire les émissions de CO2 dans les domaines de la mobilité et de l'énergie, tous deux responsables de 82% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans les villes européennes.

Atos a été sélectionné pour la première phase d'AI4Cities : le processus d'achat pré-commercial (Pre Commercial Procurement, PCP) qui met au défi les entreprises technologiques des six villes et régions de concevoir, mettre en œuvre et tester des solutions d'intelligence artificielle innovantes dans le but de moderniser les services publics. Les entreprises sélectionnées seront amenées à mettre l’IA au service de grands défis sociétaux :

Optimisation des transports publics : analyse des schémas de déplacement afin de concevoir des itinéraires et des horaires plus efficaces, contribuant ainsi à réduire leur empreinte environnementale ;

Optimisation des circuits de recharge des voitures électriques : analyse et optimisation des emplacements des bornes et stations de recharge ;

Optimisation des investissements : réduction des temps d'évaluation, de planification et de promotion des investissements (par exemple, pour la rénovation des bâtiments) ;

Optimisation de la consommation d’énergie, de l'efficacité énergétique des immeubles et de l’utilisation de l'électricité renouvelable locale : réflexion autour d’une gestion à la demande, en utilisant, entre autres solutions, les immeubles comme lieux de stockage d'énergie thermique. Le financement de ce projet, qui sera réparti entre les fournisseurs sélectionnés tout au long du processus PCP, s'élève à 4,6 millions d'euros.

Atos sera chargé de développer des services par le biais de la solution « AI4GreenBuildings », qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la performance énergétique des immeubles, grâce à une solution qui contrôle l'approvisionnement en énergie des bâtiments (électricité, chauffage, ventilation, climatisation, eau). En parallèle, la solution aidera les décideurs locaux à créer des politiques sur-mesure et plus efficaces. La solution sensibilisera également les citoyens à l’impact que leurs actions peuvent avoir sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2.

La solution AI4GreenBuildings repose sur une plateforme technologique innovante permettant l'interopérabilité et l'intégration de plusieurs dispositifs (comme les compteurs, capteurs, etc.) pour gérer efficacement la production, le stockage et la consommation d’énergie. Elle est capable de gérer tous types de structures, depuis les maisons et les immeubles jusqu’aux quartiers, voire des communautés entières. Sa conception ouverte, standard et flexible ouvre la porte à l'intégration de communautés externes de manière simple, évolutive, duplicable et collaborative. Atos utilisera le machine learning pour exploiter les données collectées et créer des services alimentés par l'IA.

« Nous sommes très fiers de contribuer à l’émergence d'une société plus durable avec AI4Cities. Ce projet constitut le cadre idéal pour tester nos solutions d’optimisation de l’efficacité énergétique les plus innovantes, en offrant la portée technique et géographique nécessaire pour obtenir des résultats concrets et visibles dans plusieurs grandes villes et régions d'Europe », a déclaré Javier Valiño, responsable de l'unité Énergie, Climat et Décarbonation du département R&D d'Atos Espagne.

Atos se positionne comme le leader du numérique sécurisé et décarboné. Porté par son ambition d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2028 , le Groupe a également dévoilé récemment le portefeuille de solutions et services de décarbonation de bout-en-bout le plus complet du marché.

AI4cities rassemble plusieurs partenaires pluridisciplinaires provenant, entre autres, de France, des Pays-Bas, d’Estonie, du Danemark, de Norvège et d'Espagne.

Pour plus d'informations, visitez le site https://ai4cities.eu/ .

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse :

Global :

Marilyn Florent | marilyn.florent@atos.net | +33 6 66 51 36 80

Espagne :

Christian Suell | Christian.suell@atos.net | +34 91 038 98 27

Pièce jointe