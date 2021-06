Des parents affirment que la pandémie a provoqué l’apparition de nouveaux problèmes de santé mentale chez leurs enfants.

English French

OTTAWA, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage, une proportion de 62 % de parents affirment que la pandémie a empiré les problèmes de santé mentale chez leurs enfants, et 48 % affirment que la pandémie était même à l’origine de nouveaux problèmes qui n’existaient pas auparavant.



Le sondage, commandé par l’initiative Assurer un avenir en santé et mené par Abacus Data, démontre également qu’une majorité de parents s’attend à ce que la pandémie ait des effets résiduels à plus long terme sur la santé mentale de leurs enfants, même lorsqu’elle aura pris fin.

« Les chiffres sont alarmants mais guère surprenants », a déclaré Emily Gruenwoldt, présidente et chef de la direction de Santé des enfants Canada et directrice administrative de l’organisme Directeurs de pédiatrie du Canada. « Les inquiétudes des parents correspondent à ce que nous observons dans les hôpitaux pédiatriques partout au pays : un nombre record d’enfants se rendent à l’hôpital pour des problèmes de santé mentale, et plusieurs d’entre eux n’avaient pas de symptômes identifiés avant la pandémie. »

Le sondage révèle également que seulement un quart des parents considèrent avoir reçu suffisamment de soutien de la part des gouvernements pendant la pandémie, et une vaste majorité aimerait que diverses solutions politiques soient mises en place pour traiter la santé mentale et le bien-être général des enfants et des jeunes.

« Alors que la crise de santé publique au Canada touche à sa fin, nous constatons que la crise des enfants restera à régler », a ajouté Lisa Wolff, directrice des politiques et de l’éducation d’UNICEF Canada. « L’initiative Assurer un avenir en santé propose une feuille de route sur le rétablissement, et sur la façon dont le Canada peut combler les besoins immédiats des enfants, des jeunes et de leurs familles et s’assurer qu’ils sont collectivement et à long terme au centre de notre attention. »

Le rapport Assurer un avenir en santé est le résultat de huit mois de consultations auxquelles ont participé plus de 1 500 personnes de partout au pays. Des jeunes, des parents, des fournisseurs de service, des agences au service de la jeunesse, des éducateurs et des chercheurs ont créé conjointement des solutions politiques inclusives, accessibles et souples afin de s’attaquer de façon proactive et durable à au rétablissement post-pandémie chez les enfants et les jeunes.

Pour lire la vision d’Assurer un avenir en santé, cliquez ici

À propos du sondage

Le sondage a été mené du 26 au 28 mai 2021 par Abacus Data auprès de 2 000 Canadiens, y compris 456 parents de jeunes de moins de 18 ans. Un échantillon aléatoire de panélistes provenant d’un ensemble de panels partenaires basés sur la plateforme d’échange de Lucid a été invité à remplir le sondage. Ces partenaires sont généralement des panels de sondage à double processus d’inscription, mélangés pour gérer les biais potentiels associés aux données provenant d'une source unique.

La marge d’erreur pour un échantillon aléatoire de même taille fondé sur des probabilités comparables est de +/- 2,17 % et 4,58 % respectivement, 19 fois sur 20.

Les données ont été pondérées en fonction des données du recensement afin d’assurer que l’échantillon correspond à la population canadienne sur le plan de l’âge, du sexe, des études, et des régions. En raison de l’arrondissement des valeurs, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100.

À propos de l’initiative Une jeunesse Canada de l’UNICEF

Une jeunesse Canada est une initiative d’UNICEF visant à faire du Canada le meilleur pays du monde où grandir. En tant qu’organisme mondial des Nations Unies au service des enfants, l’UNICEF s’est efforcé d’améliorer les conditions de chaque enfant sur la planète depuis 75 ans, et a sauvé la vie d’un plus grand nombre d’enfants que tout autre organisme humanitaire. L’initiative Une jeunesse d’UNICEF Canada étend sa mission au Canada, en mesurant le bien-être des enfants et des jeunes, et en défendant les droits des enfants.

À propos de Santé des enfants Canada

Santé des enfants Canada est une association nationale qui représente les organismes de prestation de services de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes. Par l’entremise de partenariats fructueux, Santé des enfants Canada fait progresser l’excellence et l’innovation dans les systèmes de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes.

À propos de Directeurs de pédiatrie du Canada

L’organisme Directeurs de pédiatrie du Canada représente les chefs (directeurs) de pédiatrie des 17 écoles de médecine canadiennes. Collectivement, ils assurent un leadership national en matière de recherche et d’éducation afin de promouvoir la santé et les soins de santé des enfants et des jeunes au Canada.



Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :