INO présente INO Pay, sa solution d’encaissement par carte bancaire pour centres de contact

L’éditeur et opérateur INO présente INO Pay, une solution flexible d’encaissement par carte bancaire pour les centres de contact.

Afin d’offrir aux centres de contact des outils permettant de gérer de bout en bout les processus de relation client, INO a misé sur une solution adaptable à différentes situations grâce à ses divers modes de paiement :



-Via un SMS ou un Email redirigeant sur une interface de paiement en ligne,

-Via un conseiller, en communication téléphonique. Soit le client énonce oralement ses coordonnées bancaires pour être encaissé, soit il passe par un Serveur Vocal Interactif et saisit ses coordonnées bancaires sur le pavé de son téléphone. Les agents accompagnent alors le client sans avoir accès aux informations bancaires.

Ce faisant, il devient possible de gérer efficacement de nombreux cas d’usage, par exemple l’encaissement de factures et d’impayés ou encore les campagnes de recouvrement par SMS/email. Sur ce dernier point, il est possible de faire payer les clients en selfcare et donc d’optimiser les ressources humaines. Evidemment, pour les entreprises où l’assistance client est de mise, la solution s’adapte pour fluidifier l’expérience collaborateur lors du paiement.

Directement intégrée à INO CX, INO Pay est délivrée en mode Cloud pour pouvoir être déployée rapidement. La solution dispose également de son propre PSP pour que les entreprises puissent réceptionner leurs paiements simplement, directement avec leurs comptes bancaires. Toujours dans le but de servir au mieux les entreprises et leurs clients, INO Pay est une solution sécurisée, avec notamment le cryptage des informations bancaires et l’absence de stockage des données. Pour finir, l’architecture ouverte de la solution INO permet de se connecter aux ERP, CRM et logiciels métiers pour obtenir une vision client 360° et pouvoir ainsi intégrer le paiement dans un parcours client fluide et cohérent.

Maxime Garcia, CTO associé chez INO « Lorsque nous avons pensé INO Pay, notre principal objectif était de faire de l’expérience paiement une opportunité pour qu’elle cesse d’être un point de friction dans le parcours client. Pour atteindre cet objectif, la réponse était de proposer une interface simple, flexible et sécurisée capable de s’intégrer dans notre solution. Grâce à l’intégration d’INO Pay à INO CX, nous sommes capables de gérer la relation client de A à Z».