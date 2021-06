Xebec signe un contrat de 10 ans pour le recyclage de l'hydrogène lié au gaz en tant que service (GaaS).

English French

- Contrat à long terme de paiement à l’utilisation pour la récupération des gaz usés dans la fabrication du verre -

MONTRÉAL, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (“Xebec"), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que sa filiale à part entière HyGear, a signé un contrat de 10 ans pour le recyclage de l'hydrogène en tant que service (Gas-as-a-Service) avec l'un des plus grands fabricants de verre au monde. Le contrat est évalué à environ 1,6 million de dollars de revenus sur 10 ans et a été signé suite à la validation de la qualité du gaz lors de plusieurs tests effectués dans deux usines de fabrication de verre plat en Allemagne.

« C'était une excellente occasion de nous associer à une entreprise de fabrication de verre pour développer ce système et démontrer que notre technologie de recyclage de l'hydrogène peut contribuer à l'économie circulaire. Ce contrat à long terme démontre leur confiance dans notre capacité à créer de la valeur en terme monétaire et à réduire l'impact environnemental, ce qui est essentiel pour les entreprises soucieuses de l'environnement », a déclaré Marinus van Driel, président de Xebec Europe.

Leader des systèmes de récupération d'hydrogène et d'azote pour les fabricants de verre

Le 2 février 2021, HyGear a signé un accord similaire d’une valeur d’environ 1,2 million de dollars de revenus avec Obeikan Glass Company, le plus grand fabricant de verre flotté, enduit et laminé du Moyen-Orient. La livraison de cette unité devrait avoir lieu plus tard cette année.

De plus, HyGear s'attend à ce que, grâce à ces récents déploiements, elle puisse accélérer l'adoption de ses produits de génération et de récupération au sein de l'industrie du verre. L'entreprise a identifié plus de 400 installations de fabrication de verre dans le monde qui pourraient bénéficier d'une production d'hydrogène sur site ou locale et, désormais, de systèmes de recyclage de l'hydrogène afin de réduire davantage les coûts et les émissions.

Des mélanges gazeux d'hydrogène et d'azote sont utilisés dans la production de verre flotté pour créer une enveloppe protectrice afin d'éviter l'oxydation. Ces gaz sont injectés dans un bain d'étain où le verre liquide flotte sur de l'étain en fusion. La pratique la plus courante de ces installations de production consiste à évacuer les mélanges gazeux utilisés dans l'atmosphère.

Le système de récupération des gaz d'HyGear a été mis au point pour récupérer les gaz usés, les nettoyer selon une norme de qualité de production et les réinjecter dans le processus de fabrication. Cette approche réduit les coûts et améliore la qualité du produit grâce à l'augmentation du taux d'assainissement de l'atmosphère. De plus, elle réduit l'impact environnemental en empêchant l'évacuation des particules dans l'atmosphère.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

