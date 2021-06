IRIS, une entreprise du Groupe Vision New Look Inc., s'associe à DIAGNOS dans le cadre d'une entente pluriannuelle pour mettre en œuvre la technologie de l'intelligence artificielle avec le soutien du programme INVEST-AI

English French

BROSSARD, Québec, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader dans la détection précoce des problèmes de santé critiques, a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord pluriannuel avec IRIS Le Groupe Visuel (1990) Inc. (« IRIS »), créant une plate-forme de lancement mondiale pour le déploiement et l'amélioration de Tests basés sur l'intelligence artificielle (« IA »), dépistage des changements vasculaires dans la rétine pour les cliniques d'optométrie.

Cet accord historique avec IRIS constitue une percée majeure dans la voie de DIAGNOS vers la poursuite de la commercialisation mondiale de ses solutions technologiques.

Initialement, la mise en œuvre de l'IA à IRIS couvrira la province de Québec selon une approche en plusieurs étapes conformément à l'entente avec le programme INVEST-AI. Le programme INVEST-AI est géré par IVADO Labs, qui reçoit des contributions financières du gouvernement du Québec pour faciliter le transfert de l'IA vers l'industrie.

« IRIS continue d'être à l'avant-garde de la mise en œuvre de solutions axées sur la technologie pour les services optométrique et comme détaillants d'optique. La combinaison des progrès technologiques et de l'expérience clinique contribuera à rehausser l'expérience des soins de santé et à améliorer les résultats pour les patients. L'intelligence artificielle élèvera nos standards en matière de qualité des soins et nous sommes impatients de collaborer avec DIAGNOS », a déclaré Eric Babin, président d'IRIS.

De plus, DIAGNOS a conclu une entente de 7 ans avec New Look Vision Group Inc. (« New Look Vision »), la société mère d'IRIS. Le réseau Vision New Look compte 406 succursales en Amérique du Nord. En dehors de la mise en œuvre initiale, soutenue par le programme INVEST-AI, cet accord servira le développement et le déploiement de l'IA sur l'ensemble du réseau.

Les algorithmes DIAGNOS installés dans notre centre de données à Montréal examineront les images rétiniennes des patients. Les images de la rétine du patient sont transmises via une connexion Internet sécurisée. DIAGNOS fournit ensuite les résultats de l'examen assisté par IA à l'optométriste sous la forme d'un rapport. L'optométriste peut alors utiliser les résultats du rapport pour aider à gérer le traitement et l'orientation potentielle du patient. DIAGNOS est remboursé sur la base d'un tarif clic par patient qui comprend 2 photos de la rétine (œil gauche et œil droit).

« Nous sommes extrêmement heureux de conclure cette entente majeure avec IRIS et New Look Vision, un leader du marché en Amérique du Nord avec plus de 400 magasins d'optique. IRIS et Vision New Look sont des partenaires idéaux pour la mise en œuvre rapide des technologies de DIAGNOS », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.



L'introduction de l'IA dans l'imagerie médicale a changé la dynamique du marché ces dernières années et devrait influencer massivement la croissance dans un proche avenir. DIAGNOS s'engage à développer et commercialiser des solutions basées sur l'IA dans le domaine du diagnostic par imagerie médicale, en fournissant une aide à la décision clinique. Bien que l'adoption de l'IA n'en soit qu'à ses débuts dans les technologies rétiniennes, la demande croissante de précision, d'efficacité et de sécurité des patients devrait considérablement stimuler l'adoption de l'imagerie médicale basée sur l'IA de DIAGNOS au cours des prochaines années.

« Les cliniques, les magasins d'optique et les centres de diagnostic et de recherche devraient devenir des utilisateurs finaux essentiels de nos solutions d'analyse d'images, en raison de la demande croissante pour nos solutions extrêmement efficaces pour de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré André Larente. « À l'avenir, ces segments représenteront des parts de revenus plus importantes pour DIAGNOS, car ils s'appuient de plus en plus sur des services d'imagerie tels que CARA (analyse de la rétine assistée par ordinateur), créant un potentiel de croissance important pour DIAGNOS lors de sa stratégie de monétisation récemment lancée. L'adoption de produits technologiquement avancés tels que nos plates-formes d'imagerie multimodales exclusives et les avantages associés à l'utilisation de nos systèmes, tels que l'imagerie haute résolution, l'utilisation pratique et la flexibilité, contribuent à une demande sans cesse croissante. Par conséquent, DIAGNOS poursuit très activement ses activités de déploiement mondial et l'introduction de mises à jour de produits encore plus avancées sur le plan technologique et l'avènement de systèmes de gestion de l'information efficaces devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir à l'échelle mondiale. DIAGNOS a commencé avec succès la transition vers sa stratégie de commercialisation internationale, naviguant efficacement dans le paysage réglementaire, dans un marché hautement concurrentiel, permettant à ses produits commerciaux d'être commercialisés plus rapidement que la concurrence. Le lancement de la campagne de vente mondiale de DIAGNOS au premier semestre 2021 a permis à la Société d'obtenir des résultats très tangibles pour ses actionnaires dès cette année, y compris, mais sans s'y limiter, l'accord Vision New Look. DIAGNOS vise des flots de trésoreries positives d'ici la fin 2021. »

À propos d'IRIS et de Vision New Look :

IRIS a été fondée en 1990 au Québec. Depuis ce temps, IRIS est devenu le plus grand réseau d'optométristes, d'opticiens et d'ophtalmologistes opérant sous la même bannière à travers le Canada. Les emplacements de la société combinent optométrie clinique et vente au détail optique pour fournir un concept unique et un engagement à offrir des produits et services de qualité supérieure dans le domaine des soins oculaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.iris.ca ou consulter notre page LinkedIn.

Vision New Look est le principal fournisseur de produits et de services de soins oculaires au Canada et a fait son entrée sur le marché américain en 2020. La Société vend au détail des produits optiques qui peuvent être regroupés en quatre catégories principales : (i) lunettes sur ordonnance et sans ordonnance, (ii) les lentilles cornéennes, (iii) les lunettes de soleil, les lunettes de protection et les lunettes de lecture, et (iv) les accessoires, tels que les produits de nettoyage pour les lunettes et les lentilles cornéennes. Le réseau de magasins de la Société compte 406 emplacements. Certaines lentilles de prescription sont traitées au laboratoire de la Société, situé à Ville St-Laurent, Québec. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.newlookvision.ca .

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.