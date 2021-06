Globex vend la propriété de lithium McNeely

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a vendu le projet de lithium McNeely composée de 66 titres miniers dans les cantons de La Corne, Landrienne et Figuery, au Québec à First Energy Metals Limited (FE-CSE). Ces titres miniers ont été vendus en retour d’un paiement comptant de 250 000 $ et 2 000 000 d’actions de First Energy Metals (présentement évalué à 0,30 $ par action). Globex gardera une royauté brute des métaux (GMR) de 3% sur toute production provenant de ces titres miniers.



Les terrains de la propriété McNeely de Globex s’étendent de manière discontinue, vers l’ouest à partir de la propriété de Quebec Lithium Mine, en plusieurs groupes, sur une distance approximative de 18 kilomètres. On y retrouve plusieurs indices de spodumène et des anciens forages décrivant de la minéralisation. Un bon nombre des titres miniers de Globex bordent, et sont localisés à proximité de l’indice de lithium Augustus pour lequel First Energy Metals a récemment annoncé avoir intersecté dans un forage 1,17% Li 2 O sur une longueur de carotte de 19 mètres (voir le communiqué de presse de First Energy Metals du 1 juin 2021).

Globex est heureuse de céder la propriété McNeely à First Energy Metals Limited, une compagnie voisine active en exploration et, anticipe ainsi avec hâte les résultats futurs de leur campagne de forage en cours.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

