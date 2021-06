BDO Canada démontre son engagement en matière d’inclusion, d’équité et de diversité en investissant dans Velocity, nouveau programme de leadership pour les femmes

English French

La société démontre son soutien à l’égalité des genres et à l’avancement du leadership chez les femmes



TORONTO, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP a l’honneur d’être nommé membre fondateur de Velocity, programme de développement du leadership destiné aux femmes conçu pour accélérer leur réussite professionnelle et personnelle. L’annonce d’aujourd’hui reflète l’engagement continu de BDO à l’égard de l’inclusion, de l’équité et de la diversité, ainsi que sa volonté à soutenir le développement des femmes travaillant chez BDO, au Canada, et une plus grande parité des genres aux postes de direction.

« L’égalité des genres ne se limite pas à la question des femmes, c’est aussi un enjeu commercial qui enrichit la culture, stimule l’innovation et améliore le rendement de l’entreprise. Cet aspect est particulièrement important pour BDO, car les femmes représentent plus de la moitié de son personnel », explique la chef de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de BDO, Giselle Bodkin. « À titre de membre fondateur de Velocity, BDO fait d’immenses progrès en offrant aux femmes un programme qui les aidera à apprendre, à grandir et à réussir. »

L’investissement annoncé aujourd’hui est bien aligné sur l’engagement de BDO consistant à :

augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction chez BDO au Canada;

soutenir le développement des habiletés et des capacités des professionnelles au moyen de méthodes d’apprentissage novatrices interactives, hautement pertinentes et enrichissantes;

répondre aux associés et aux employés qui demandent un meilleur mentorat et un plus grand soutien axé sur la carrière.



Velocity permettra à toutes les femmes travaillant chez BDO au Canada d’accéder à un programme et à une plateforme conçus pour améliorer leur parcours professionnel grâce au réseautage, à l’établissement de relations, au mentorat et à une formation de qualité.

« Le programme Velocity a été créé afin de donner aux femmes un accès direct à des outils et à des formations efficaces pour soutenir le développement de leur leadership », précise la fondatrice de Cleary Leadership Inc., Kristina Cleary. « Les organisations parlent souvent des avantages tirés du soutien de l’égalité des genres, mais très peu d’entre elles investissent dans des programmes qui viennent en aide aux femmes de façon concrète et significative. Je suis emballée d’accueillir BDO Canada à titre de membre fondateur et j’applaudis son engagement à l’égard du soutien offert aux femmes à des postes de direction en vue de changements positifs. »

Les modules de formation de Velocity ont été spécialement conçus pour les femmes occupant des postes de direction et traitent des sujets comme l’art de la persuasion, la vie équilibrée malgré l’augmentation des exigences ainsi que les stratégies éprouvées dans ce contexte.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation, et possède une vaste connaissance du secteur acquise en 100 ans d’expérience auprès des collectivités locales.

Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l’échelle mondiale. Grâce à ses quelque 90 000 employés, en poste dans plus de 1 600 bureaux et plus de 160 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 10,3 milliards de dollars américains.

À propos de Cleary Leadership et de Velocity

Cleary Leadership est un cabinet de mentorat et de services-conseils en matière de leadership. Notre plateforme réservée aux membres féminins occupant des postes de direction, Velocity Monthly, est conçue pour accélérer les succès personnels et professionnels des femmes au moyen d’outils, de contenu et de réseautage parmi les plus performants de l’industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos propositions individuelles et corporatives, consultez les sites (en anglais) velocitywomeninleadership.com et clearyleadership.com.

Stephanie Turner

Proof Strategies Inc.

sturner@getproof.com

(416) 969-1670