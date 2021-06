Ørsted afslutter køb af Brookfield Renewables landvindforretning i Irland og Storbritannien

English Danish

I forlængelse af vores koncernmeddelelse fra den 16. april 2021 har Ørsted i dag gennemført købet af 100% af egenkapitalen i Brookfield Renewables landvindforretning i Irland og Storbritannien, Brookfield Renewable Ireland (BRI).

BRI, der har hovedsæde i Cork i Irland, udvikler, ejer og driver landvindmølleparker. BRI har en attraktiv portefølje på 389 MW i drift og under opførelse, 149 MW på et modent udviklingsstadie og projekter på mere end 1 GW i udviklingsfasen i Irland og Storbritannien. Declan Flanagan, CEO i Ørsteds Onshore-forretning, siger:

”Med dette køb går vi officielt ind på det europæiske marked for landvind. Vi byder velkommen til et BRI-team med stærke tekniske kompetencer og en forretningskultur, der supplerer vores egen, og vi glæder os til at udvide vores portefølje sammen.”

BRI's nuværende ledelsesteam fortsætter med at drive forretningen under Kieran White, VP og administrerende direktør, Ireland & UK Onshore, som siger:

”I dag er en virkelig spændende dag for vores team. Vi har omfattende erfaring med at udvikle og opføre store vedvarende energiprojekter i Irland og Storbritannien. Vores samarbejde med Ørsted, der er førende inden for den globale omstilling til vedvarende energi, betyder, at vi er stærkt positioneret til at drive værdiskabelse og øge kapaciteten for vedvarende energi på et marked, der forventes at vokse yderligere i de kommende år.”



Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2021. Som tidligere meddelt vil det forventede investeringsniveau for 2021 øges med købsprisen.

