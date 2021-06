ALSTOM SA : Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier livrera le projet ferroviaire Tren Maya

English French

Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier livrera le projet ferroviaire Tren Mayadd

9 juin 2021 – Le consortium composé d'Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e instalaciones et Construcciones Urales Procesos Industriales livrera le Tren Maya au Mexique, un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable dans le pays. La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros (plus de 31 milliards de pesos mexicains). La part d'Alstom-Bombardier s'élève à près d'un milliard d'euros.

L'offre gagnante a été annoncée le 26 mai par le Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur), après que son comité technique a approuvé les propositions opérationnelles, techniques et économiques du consortium. Les facteurs qui ont déterminé la décision de Fonatur de sélectionner le consortium gagnant sont le coût, le degré d'intégration, les délais de livraison et les propositions de conception.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés pour fournir le Tren Maya - un train pour le Mexique, construit au Mexique - ainsi que son système de signalisation complet. Le design des trois types de trains - Xiinbal, Janal et P'atal - est exclusif au Mexique et inspiré de la culture maya, où les lignes, la vitesse et la beauté du jaguar majestueux ont été des éléments d'inspiration pour le train. La fabrication du Tren Maya commencera immédiatement, avec une main-d'œuvre mexicaine, après la signature du contrat », a déclaré Maite Ramos, directrice générale d'Alstom México.

Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier sera chargé de la conception, de la fabrication et de la mise en service de 42 trains X'trapolis, ainsi que de l'ensemble du système de signalisation, y compris la conception, la fourniture et l'installation de la technologie ETCS embarquée et de plus de 1 500 km d'équipements au sol, notamment les systèmes ETCS, d'enclenchement, de gestion du trafic et de télécommunications, en s'appuyant sur l'ensemble du portefeuille d'Alstom. En outre, le consortium est chargé de la construction des ateliers et garages de maintenance et du service après-vente des équipements du système.

Le nouveau modèle X'trapolis d'Alstom pour Tren Maya s'appuiera sur le potentiel de fabrication et d'ingénierie du groupe pour produire un train moderne, compétitif et fiable à long terme, sur la base de trains qui ont déjà fait leurs preuves. Le train X'trapolis est une plate-forme robuste avec un intérieur modulaire - toutes les configurations sont possibles à partir de la même carrosserie légère. C’est 5500 voitures X'trapolis qui ont été commandées jusqu'à présent dans le monde. Ce train utilisera également des composants et une expertise apportés par l'ancienne société Bombardier Transport, notamment son bogie léger Flexx Eco, conçu pour une vitesse maximum de 176 km/h. Plus de 8 300 unités du même modèle de bogie ont été commandées ou livrées à ce jour dans des pays comme l'Arabie saoudite, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Le consortium proposera le X'trapolis dans trois configurations distinctes : la première dans une configuration de service standard flexible et confortable (Xiinbal) ; la seconde privilégiant les voitures-restaurants (Janal) ; et la dernière en configuration couchette longue distance (P'atal). Toutes les versions offrent aux passagers un grand espace pour les jambes à leur siège et beaucoup d'espace pour se déplacer. Les passagers auront plus de place pour ranger leurs bagages, avec des porte-bagages empruntés au Coradia, le train interurbain d'Alstom, et des porte-bagages verticaux dans chaque voiture. Le plancher étant plat partout, les passagers à mobilité réduite auront une totale liberté de mouvement. Dans le X'trapolis, les passagers bénéficieront d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation performant et de larges fenêtres donnant sur les paysages époustouflants de la région Maya.

Alstom est un fournisseur majeur d'équipements ETCS embarqués et au sol, représentant 70 % des systèmes ferroviaires embarqués en service dans le monde et 18 000 kilomètres de voies dans le monde, et apportant des avantages significatifs en termes de réduction des coûts de maintenance, de sécurité, de fiabilité, de ponctualité et de capacité de trafic.

Tren Maya est un projet global de mobilité de 1 525 kilomètres qui vise à développer et à relier le sud-est du pays à la péninsule du Yucatán, et qui donnera un grand coup de pouce à la mobilité et à la croissance économique dans cette région du Mexique. Globalement, le projet générera 4 500 emplois directs et 7 500 emplois indirects, ce qui entraînera un développement économique important pour la communauté. Alstom fabriquera les 42 trains dans son usine de Ciudad Sahagún Hidalgo.



À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 70 000 personnes dans le monde.

www.alstom.com



