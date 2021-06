English French





David Varet rejoint Wendel en tant qu’Operating Partner

Le groupe Wendel annonce l’arrivée de David Varet en tant qu’Operating Partner. Basé à Paris, David est rattaché au Directoire.

David travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants des participations du Groupe aux côtés de l’équipe d’investissement.

David a débuté sa carrière au sein du département informatique de Capgemini. Ensuite, David a travaillé pendant cinq ans pour le groupe PSA, d’abord sur des problématiques de logistique et de distribution puis comme Responsable mondial du pricing, pour les pièces et accessoires automobiles. Il a ensuite intégré le Boston Consulting Group, qu’il a quitté après cinq années avec le rang de Principal. Avant de rejoindre Wendel, David a été pendant huit ans le Directeur général de HOMEBOX, numéro 1 français du self-stockage.

David est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris.

Agenda

29.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant Bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update – Publication de l’ANR du 30 septembre 2021 (avant Bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Pièce jointe