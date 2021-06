COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ET UBISOFT PRÉSENTENT LA NACON 6 FRENCH LEAGUE

NACON ET UBISOFT PRÉSENTENT



LA NACON 6 FRENCH LEAGUE

Nacon devient l’un des sponsors principaux de la Saison 3

de la 6 French League et lui donne son nom

Lesquin, le 9 juin 2020 – Nacon, créateur et distributeur d'accessoires gaming, est heureux d’annoncer sa collaboration avec Ubisoft France pour la saison 2021 de la 6 French League, dans la continuité du partenariat déjà existant en Espagne entre les deux entités.

Dès le 16 juin prochain et jusqu’à la grande finale d’octobre, les marques Nacon et RIG deviennent sponsors principaux de la Saison 3 de ce tournoi national majeur, ayant rassemblé plus de 825 000 spectateurs en 2020.

La 6 French League – Evènement incontournable de l’e s port français

Réunissant certaines des plus grandes équipes de la scène esport française et internationale dont Vitality, TrainHard, ou encore la Team BDS, grande gagnante de l’édition 2020, la 6 French League est de retour avec une nouvelle saison.

Disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation® 4 et PlayStation®5, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est un jeu qui place les joueurs au centre d’une expérience multijoueur palpitante et évolutive, fondée sur la sélection d’agents uniques. C’est en utilisant un subtil mélange de stratégie et de destruction que les joueurs de Rainbow Six Siege s’affrontent lors de sièges où les deux équipes opposées disposent de compétences et de gadgets exclusifs.

Lancé en 2015, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege compte plus de 70 millions de joueurs enregistrés dans le monde et sa scène esport professionnelle est grandissante.

Les manettes Nacon et les casques RIG au cœur de la compétition

Avec une gamme complète de manettes et de casques premium spécialement développés pour la compétition sur consoles et PC, les équipes de Nacon et de RIG sont très fières de se joindre à la 6 French League en tant que sponsor principal. Conçus en collaboration avec des joueurs pro, les périphériques Nacon et RIG se sont déjà imposés comme des références pour de nombreux joueurs professionnels à travers le monde parmi lesquels Nathan ‘Mister Crimson’ Massol, sacré grand vainqueur du RedBull Kumite 2021.

« C’est une grande fierté pour nous d’associer notre marque et notre savoir-faire à ce rendez-vous majeur de l’esport français. La NACON 6 French League est une opportunité incroyable de partager notre passion pour l’esport et la compétition. » déclare Yannick Allaert, Directeur du Développement Accessoires chez Nacon. « Nous sommes prêts à concentrer tous nos efforts pour offrir aux joueurs participants ainsi qu’à tous les fans de Rainbow Six Siege une saison 2021 inoubliable. »

Retrouvez l’univers et les accessoires de Nacon et RIG sur www.nacongaming.com

Plus d’information sur la 6 French League et le calendrier des matchs

sur www.6frenchleague.com

Cliquez ici pour télécharger les visuels

À propos de N acon

Nacon est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2020-21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries

