GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 - Casinos toujours fermés sur l’ensemble du trimestre

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021

Paris, le 9 juin 2021, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2021 (février 2021 - avril 2021).

Activité à l’arrêt

Au cours de ce deuxième trimestre, tous les casinos français sont restés fermés, en vertu des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19. A l’étranger, le casino d’Ostende (Belgique) est également resté porte close. Les casinos suisses de Meyrin et Crans-Montana ont pu de nouveau accueillir leurs clients à compter du 19 avril, sans couvre-feu, mais tout en respectant des contraintes sanitaires. Le casino de Djerba (Tunisie) est resté ouvert mais contraint par un couvre-feu débutant à 22h.

En conséquence, le PBJ s’établit à 25,1 M€, en recul de -71,1 % par rapport au deuxième trimestre 2020 qui avait débuté sur une excellente dynamique avant de voir le nombre de jours d’exploitation amputé de moitié, avec les fermetures liées au premier confinement à compter de la mi-mars 2020. Le PBJ se concentre exclusivement sur les casinos étrangers et plus particulièrement sur les jeux online suisses et les jeux et paris online en Belgique. Leur PBJ global a plus que doublé à 23,9 M€, soit une progression de +136,6 %.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -52,8 % à 22,0 M€.

Au global, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 23,6 M€, en chute de -58,4 %.

L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 1,6 M€ (-84,4 %) lié notamment à l’ouverture de quelques hôtels logés au sein des casinos du Groupe et de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence.

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 47,2 M€ (-74,3%)

A fin avril, le chiffre d’affaires cumulé 6 mois s’établit à 47,2 M€, en recul de -74,3 %, avec une baisse de -70,4 % à 44,3 M€ du Produit Net des Jeux.

Réouverture des casinos

Après, a minima, 201 jours de fermeture, les casinos français accueillent de nouveau leurs clients depuis le mercredi 19 mai. Seules les machines à sous et les formes électroniques des jeux de table étaient accessibles et avec la contrainte d’un couvre-feu à 21h. Néanmoins, la reprise d’activité a été très satisfaisante. A compter de ce jour, les jeux de tables peuvent rouvrir et le couvre-feu est repoussé à 23h. Par ailleurs, le pass sanitaire est exigé dans les établissements dont l’exploitant prévoit d’accueillir plus de 1 000 personnes.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : mercredi 30 juin 2021, après la clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mercredi 15 septembre 2021, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 100 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2021 2020 Variation Premier trimestre 23,5 126,7 -81,4% Deuxième trimestre 23,6 56,9 -58,4% Chiffre d'affaires total consolidé 47,2 183,6 -74,3%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2021 2020 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 25,1 86,9 -71,1% Prélèvements -3,1 -40,2 -92,2% Produit Net des Jeux (PNJ) 22,0 46,7 -52,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 1,6 10,5 -84,4% Programme de fidélisation 0,0 -0,3 -100,0% Chiffre d'affaires total consolidé 23,6 56,9 -58,4%

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2021 2020 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 50,0 261,6 -80,9% Prélèvements -5,8 -112,0 -94,9% Produit Net des Jeux (PNJ) 44,3 149,7 -70,4% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 2,9 35,2 -91,8% Programme de fidélisation 0,0 -1,3 -100,0% Chiffre d'affaires total consolidé 47,2 183,6 -74,3%

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2021 2020 Variation Casinos 12,4 51,2 -75,7% Hôtels 0,3 0,5 -42,7% Autres 10,9 5,2 110,8% Chiffre d'affaires total consolidé 23,6 56,9 -58,4%

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2021 2020 Variation Casinos 24,5 168,6 -85,5% Hôtels 0,5 1,9 -73,2% Autres 22,2 13,0 70,1% Chiffre d'affaires total consolidé 47,2 183,6 -74,3%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

