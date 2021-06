Mandalay Resources utvidgar den nyligen upptäckta Shepherd-zonen och ger en uppdatering om Costerfields mineralisering

TORONTO, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om den nyligen upptäckta Shepherd-zonen vid dess Costerfield-gruva i Victoria, Australien.



Den östra ådern sträcker sig över 300 meter (m) i slaglängd och drygt 100 meter i vertikal riktning. Mineraliseringen förblir öppen i söder och på djupet (fig. 2).

Den västra ådern sträcker sig över 400 m i slaglängd och drygt 100 m i vertikal riktning och förblir öppen i söder och på djupet (fig. 4).

Nya borrningshöjdpunkter:

Östlig åder (Eastern Veining)

172,3 g/t guld över sann bredd på 0,27 m i BC213; och

i BC213; och 69,5 g/t guld över sann bredd på 1,11 m i BC210 inklusive: 406,0 g/t guld över sann bredd på 0,14 m



Västlig åder (Western Veining)

33,7 g/t guld över sann bredd på 3,22 m i BC201 inklusive: 127,0 g/t guld över sann bredd på 0,69 m ;

i BC201 inklusive: 712 , 8 g/t guld över sann bredd på 0,10 m i BC205; och

, i BC205; och 19,4 g/t guld över sann bredd på 4,84 m i BC210 inklusive: 657,3 g/t guld över sann bredd på 0,13 m



Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och CEO, kommenterar: ”Under den senaste månaden har Mandalays ökade fokus på Shepherd-zonen visat sig vara en stor framgång med de östra och västra ådrorna som sträcker sig 300 m respektive 400 m i slaglängd. Halterna som hittats utmed slaglängden i den östra ådern är genomgående höga med synligt guld i varje förekomst längst upp i zonen, vilket visar ett nytt system av höghaltiga guldådror (fig. 1, 2 och 4).”

Dominic Duffy fortsätter, ”Mandalay uppmuntras också av indikationen på att de två horisontella ådrorna förenas i söder, i ett område som uppvisar höga bredder och halter. Det här södra området är fortfarande inte begränsat på djupet.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Hittills har borrningen varit koncentrerad till de övre delarna av zonen med fokus på att optimera vår kännedom om geometri och halter för gruvplanering på kort sikt. Inom kort kommer ytterligare plattformar för prospekteringsborrning under jord att utvecklas för att optimera borrningsvinkeln, vilket drar ner på borrningstakten i Shepherd-zonen. Utfyllnadsborrning ska fortsätta i en snabbare takt i de övre områdena i Shepherd-zonen på medellång sikt för gruvplanering och för att testa utvidgningar av ådersystemet söderut och på djupet.”

Dominic Duffy avslutar, ”Vi är mycket glada över den här upptäckten och de fortsatt mycket höga halterna över flera hundra meter i slaglängd. Det är naturligtvis viktigt att förstå den totala omfattningen av det här ådersystemet och fyndighetens ekonomiska skala för att kunna fastställa dess inverkan på Costerfields framtid på lång sikt. En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här .”

Utvidgningen av Shepherd-zonen

Sedan Mandalays senaste pressmeddelande angående borrningen i Shepherd-zonen (26 april 2021) har takten trappats upp med sammanlagt fyra borriggar under jord som arbetar med projektet. 22 nya hål har borrats med 29 signifikanta och analyserade förekomster. Eftersom projektet har trappats upp har inte alla signifikanta förekomster analyserats ännu. Hittills har borrningen fokuserat på att avgränsa Shepherd-systemets övre delar till stöd för kortsiktiga gruvplaneringsaktiviteter, där ytterligare utforskning på djupet prioriteras under de månader som följer efter att nya borrplattformar har satts upp.

I allmänna ordalag har den ursprungligen tolkade orienteringen av ådern fått stöd av den nya borrningen, och de två horisontella huvudådrorna fortsätter uppvisa nya höghaltiga förekomster som ligger så långt som 300 m söder om den ursprungliga förekomsten som påträffades i BC176. Förekomsterna i söder stöder tolkningen av ett subvertikalt system som sträcker sig neråt från väster och fördjupar Youle-strukturen med en grund nordlig sluttning till interaktionspunkten. En konvergens av dessa ådersystem har även bevisats med tolkningen av denna interaktion vid ungefär 7000N som leder till en zon med bred och höghaltig ådring söder om konvergensen. Den sydliga utvidgningen av det konvergerade ådersystemet har inte testats och utgör ett prioritetsmål för borrning.

Även om en utvidgning på djupet för denna borrning inte har stått i fokus under den senaste tiden, har slutsatser från systemet gjorts med framåtriktad prediktion av resultaten från borrprojektet Costerfield Deeps 2019. Detta arbete belyser en potentiellt signifikant avbruten antiklinal position på djupet som har visat sig vara mycket mineraliserad inom CD001 i söder. Vektoranalys av mineraliseringen från den ursprungliga Costerfield-ådern på ytan vid Shepherd-ådern på djupet tyder på att denna alltmer gynnsamma miljö ligger drygt 400 m norr om CD001-förekomsten (initialt borrhål för Costerfield Deeps), vilket indikerar att detta borrhål har förekomster söder om huvudförekomsten på djupet (fig. 1).

Fig. 1. Schematiskt tvärsnitt av Shepherd-ådringen som belyser dess förhållande till Youle och potentiella mål på djupet.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a445ccdc-1ba1-4c69-810d-66024300eace

Östlig åder (Eastern Veining)

13 nya förekomster har lagts till i den tidigare definierade östra ådern. I överensstämmelse med inriktningsmodeller har höga halter upptäckts söderut under den södra höghaltiga domänen för de nu modellerade delarna av Youle. Höjdpunkter inkluderar BC213 med 172,3 g/t guld över sann bredd på 0,27 m och BC212A med 69,5 g/t guld över sann bredd på 1,11 m. Konsekvent höga halter har hittats längs den övre delen av systemet med en ungefärlig slaglängd på 200 m (fig. 2).

Fig. 2. Längdsnitt av östlig åder i Shepherd-zonen.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3b58599-b614-4957-8bcf-06e549fa6551

I den östra horisontella ådern blir kvartsådring mer konsoliderad söder om BC187 och utspridd norrut med närvaro av stibnit tillsammans med kvartsådring i och norr om BC187. Mineralogin förblir oföränderlig med huvuddelen av guldkorn på upp till 2 mm i kvarts (fig. 3). På djupet tycks halterna minska mot kvartsitbandet i mitten av den horisontella ådern som visas i figur 2. Borrningar hittills har inte testat kvartsitbandet som historiskt verkar försämra halter i Cuffley-malmkroppen som ligger ungefär 2 km söder om Shepherd-zonen. Det är viktigt att notera från den ackumulerade kunskapen från utvinningen i Cuffley-fyndigheten att halten återgår till ådern under kvartsiten. Ytterligare borrning krävs därför för att testa denna hypotes i Shepherd.

Fig. 3. Fotomikrografi av guld i ådern vid 193,21 m i BC187 visar på det spatiala förhållandet med kvarts, karbonat, stibnit och siltsten.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c80865-d6df-409c-afeb-4f46b3f4d631

Västlig åder (Western Veining)

Den västra ådern har även uppvisat fynd upprepade gånger under den senaste borrningen. Även om förekomster har varit mindre konsistenta vad beträffar halten jämfört med den östra ådern, har strukturell kontinuitet visats vara konsistent i hela den horisontella ådern vilket indikerar en slaglängd på drygt 400 m. Det sydligaste fyndet BC210 är signifikant i både halt och bredd (19,4 g/t guld över sann bredd på 4,84 m), medan BC201, cirka 40 m över, även är signifikant (33,7 g/t guld över sann bredd på 3,22 m) som visar att mineraliseringen fortfarande är öppen i söder. I norr sträcker sig ådrorna upp till Youle-strukturen med betydande halter i BC205 (712,8 g/t guld över sann bredd på 0,10 m). Det finns också en ådring cirka 20 m öster om den västra ådran som upptäcktes i BC196 (58,8 g/t guld och 13,5 % antimon över sann bredd på 0,23 m) och BC206 (115,0 g/t guld och 3,0 % antimon över sann bredd på 0,14 m).

Guldbärande ådring har upptäckts under kvartsitbandet, men dess halter är dock inte jämförbara med dem som påträffats ovanför kvartsiten. Analyser av analoger i Costerfield-mineraliseringen tyder på att en förskjutning av mineralisering västerut bör kunna förväntas på djupet, men hittills har området inte testats i tillräcklig utsträckning. Utforskning av området förväntas under de kommande månaderna.

Fig. 4. Längdsnitt av västlig åder i Shepherd-zonen

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/874766af-18e6-44ff-9af3-1739e5d88d91

Ny analys av Costerfields mineralisering

2015 påbörjade Mandalay ett borrningsprogram för att identifiera en utvidgning på djupet av Cuffley-mineraliseringen. Borrning genomfördes från öst till väst för att testa detta subvertikala system och en rad ådror upptäcktes som var jämförliga vad beträffar orientering och mineralisering med de som hittades i Shepherd-zonen. Betydande halter påträffades i området, men fynden lågt djupt och hade lägre prioritet än uppföljning av närmare utvidgning på ytan till Cuffley. Upptäckten av den västra sluttningen i Youle-fyndigheten belyser en prospekteringsmöjlighet för ett sluttande mineraliserat system västerut, jämförligt med Youle, som prospekteringsprojektet 2015 inte skulle ha testat effektivt eftersom borrningen utfördes subparallellt med målsystemet. Det här målet undersöks för närvarande och resultaten av programmet 2015 granskas i detalj i samband med den nya Shepherd-tolkningen. Det uppdaterade målet syftar till att utforska en viktig del av mineraliseringen under Cuffley-malmkroppen som speglar mineraliseringen för Youle-/Shepherd-systemet.

Borrning och analys

All borrning som anges i detta dokument utfördes under jord i Youle med 3 x LM90 och 1 x LM30 Boart Longyear-diamantborriggar som drivs av borrentreprenören Starwest Pty Ltd. Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld i borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar hela den återstående massan på +75µm till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och 3 x fragment av fraktioner på -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2021 med titeln ”Mandalay Resources - Costerfield Operation NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Borrkompositer i Shepherd-zonen

DRILL

HOLE ID FROM

(M) TO

(M) DRILLl

WIDTH

(m) TRUE

WIDTH

(m) AU

GRADE

(G/T) SB

GRADE

(%) AU (G/T) OVER

MIN. 1.8M

MINING

WIDTH VEIN NAME BC188 294.87 295.08 0.21 0.11 1.0 LLD 0.1 Western Veining BC191 204.67 204.87 0.20 0.16 0.4 LLD 0.0 Eastern Veining BC191 278.18 278.37 0.19 0.07 3.9 0.10 0.2 Western Veining BC196 148.19 158.5 10.31 7.16 2.5 LLD 3.0 Eastern Veining BC196 177.77 177.98 0.21 0.11 181.0 13.1 11.3 Unnamed BC196 260.9 261.26 0.36 0.23 58.8 13.5 9.3 Unnamed BC197 120.07 120.67 0.60 0.49 7.9 0.02 2.1 Western Veining BC199 200.01 200.21 0.20 0.09 36.2 12 2.5 Eastern Veining BC201 139.8 144.3 4.5 3.22 33.7 0.02 33.7 Western Veining INCLUDING 141.78 142.63 0.85 0.69 127.0 0.04 BC202 141.54 141.92 0.38 0.32 59.8 LLD 10.6 Eastern Veining BC202 170.87 171.09 0.22 0.19 310.4 LLD 32.5 Western Veining BC203 67.68 68.30 0.62 0.52 18.4 LLD 5.3 Eastern Veining BC203 101.19 101.32 0.13 0.10 29.1 LLD 1.6 Western Veining BC204A 105.35 105.82 0.47 0.22 96.4 LLD 11.8 Eastern Veining BC204A 143.61 144.19 0.58 0.22 0.5 LLD 0.1 Western Veining BC205 105.49 105.63 0.14 0.10 712.8 0.02 40.5 Western Veining BC205 146.14 146.34 0.20 0.14 8.9 LLD 0.7 Eastern Veining BC206 131.39 131.56 0.17 0.14 115.0 2.98 9.0 Unnamed BC207 104.62 105.02 0.40 0.23 1.9 LLD 0.2 Eastern Veining BC207 133.8 134.06 0.26 0.20 0.2 LLD 0.0 Western Veining BC208 123.5 123.75 0.25 0.11 7.2 LLD 0.5 Eastern Veining BC209 124.95 126.15 1.20 0.79 10.1 LLD 4.4 Western Veining BC210 171.58 177.9 6.32 4.84 19.4 LLD 19.4 Western Veining INCLUDING 176.98 177.15 0.17 0.13 657.3 LLD BC210 231.28 231.69 0.41 0.21 22.8 5.00 3.2 Unnamed BC211 138.77 139.08 0.31 0.20 77.1 LLD 8.5 Eastern Veining BC211 186.72 191.88 5.16 3.65 0.3 LLD 0.3 Western Veining BC212A 153.66 155.5 1.84 1.11 69.5 0.04 42.8 Eastern Veining INCLUDING 155.12 155.35 0.23 0.14 406.0 0.21 BC213 91.87 92.70 0.83 0.27 172.3 10.20 27.4 Eastern Veining BC213 101.9 102.51 0.61 0.49 39.3 LLD 10.8 Western Veining

Anm.: LLD betecknar en icke-detekterbar mängd antimon. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %