Amlan 增加技术人员、扩大物流规模，投资中国不断增长的动物蛋白市场

芝加哥, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国的动物蛋白市场不断增长，这正激励着家禽和猪肉生产商，激励其快速采用先进的天然技术，满足不断增长的需求，同时应对日益严峻的生产挑战。Amlan International 是矿物基饲料添加剂的全球领导者，这种添加剂有利于让禽畜达到最佳的肠道健康状态，并可提高生产的经济性。该公司为帮助生产商应对这些挑战，增加了经验丰富的技术专业人员，并在全国范围内扩大了其物流业务的规模。



最近，Amlan 在中国任命了八名销售、营销和技术员工。这其中包括中国区技术服务总监化柯发 Michael Hua，以及技术服务经理 朱清杰King Zhu。作为团队领导者，Hua 将为销售团队和渠道合作伙伴提供支持和指导，以便能够成功地形成和丰富本地的技术服务经验。Zhu 加入 Hua 的技术服务团队，带来了多年的猪场生产经验。

“中国是全球最大的猪肉生产国，并在家禽生产方面位居前三，中国的业务将会持续增长。我们致力于带来所需的资源和专业知识，帮助生产商迎接挑战，满足不断增长的需求，以及客户不断变化的偏好”，Amlan 的全球销售副总裁 Fred Kao 说道。

Amlan 为满足日益增长的需求，还投资扩大了其三个物流中心的规模，这些物流中心在中国的地理位置极具战略意义。2013 年，Amlan 成立了中国子公司 Amlan 贸易（深圳）有限公司；此后，该公司在天津、深圳和重庆，又增设了物流仓库。这些供应枢纽可让 Amlan 快速做出调整，适应中国不断变化的产品需求。

“中国的消费者基数规模庞大，其中产阶级也正在崛起。在这些因素的推动下，该市场中对动物蛋白的需求正在不断走高。我们雇佣了新员工，并投资了我们在中国的基础设施。这些举措具有战略意义，有助于支持实现我们的目标，即：提供卓越的技术和客户服务，跟上业务增长的步伐，并适应不断变化的法规要求。”Amlan International 中国运营总监 Harold Zhou 说道。“Amlan 在饲料添加剂研究和配方领域技术先进，这有助于转变动物蛋白的生产方式。为此，我们可提供成熟、可靠的替代品，替代饲料中所使用的抗生素，提升家禽和生猪生产的增长率和生产率。”

新增的团队成员将针对全国的客户，提供更多的知识和服务。除 Michael 和 King之外，Amlan 的中国团队最近还增加了以下人员：



滕应云Teng Yingyun ，华南区销售总经理。Teng 在另一家领先的动物健康公司拥有 15 年的工作经验。

，华南区销售总经理。Teng 在另一家领先的动物健康公司拥有 15 年的工作经验。 陈亚洲Chen Yazhou ，销售经理。他为 Amlan 带来了 10 多年的销售经验，可为家禽和生猪客户提供支持。

，销售经理。他为 Amlan 带来了 10 多年的销售经验，可为家禽和生猪客户提供支持。 罗琼Luo Qiong ，销售经理。Lou 曾在一家顶级的动物健康公司担任大客户销售经理多年，负责管理大客户关系。

，销售经理。Lou 曾在一家顶级的动物健康公司担任大客户销售经理多年，负责管理大客户关系。 方兴路Sissi Fang ，高级营销专家。Sissi 曾在一家顶级的动物健康公司工作了 7 年，并在那里积累了营销传播方面的经验。

，高级营销专家。Sissi 曾在一家顶级的动物健康公司工作了 7 年，并在那里积累了营销传播方面的经验。 肖梦薇Coy Xiao ，人力资源和法律助理经理。Coy曾在不同的公司负责领导人力资源工作。

，人力资源和法律助理经理。Coy曾在不同的公司负责领导人力资源工作。 杨夏芳Jane Yang，财务经理。Jane 将利用其丰富的财务背景知识，致力于进一步支持 Amlan 在中国扩大业务规模。

公司信息

Amlan International 为禽畜养殖生产商提供矿物基饲料添加剂。Amlan 是美国 Oil-Dri 公司旗下的动物健康企业，后者是全球领先的吸附剂矿物制造商兼销售商。Oil-Dri 利用 80 多年的矿物学专业知识，选择性地开采和加工其独有的矿物，满足消费者和企业市场的需求。美国 Oil-Dri 公司以 "Amlan International" 的名义开展业务，并已在纽约证券交易所公开上市 (NYSE: ODC)。Amlan International 在全球范围内销售饲料添加剂。可用的产品可能因国家而异；相关的声明并不构成医疗声明，并且可能会基于政府要求而有所区别。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com

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