Amlan 增加技术人员、扩大物流规模，投资中国不断增长的动物蛋白市场

芝加哥, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国的动物蛋白市场不断增长，这正激励着家禽和猪肉生产商，激励其快速采用先进的天然技术，满足不断增长的需求，同时应对日益严峻的生产挑战。Amlan International 是矿物基饲料添加剂的全球领导者，这种添加剂有利于让禽畜达到最佳的肠道健康状态，并可提高生产的经济性。该公司为帮助生产商应对这些挑战，增加了经验丰富的技术专业人员，并在全国范围内扩大了其物流业务的规模。
最近，Amlan 在中国任命了八名销售、营销和技术员工。这其中包括中国区技术服务总监化柯发 Michael Hua，以及技术服务经理 朱清杰King Zhu。作为团队领导者，Hua 将为销售团队和渠道合作伙伴提供支持和指导，以便能够成功地形成和丰富本地的技术服务经验。Zhu 加入 Hua 的技术服务团队，带来了多年的猪场生产经验。
“中国是全球最大的猪肉生产国，并在家禽生产方面位居前三，中国的业务将会持续增长。我们致力于带来所需的资源和专业知识，帮助生产商迎接挑战，满足不断增长的需求，以及客户不断变化的偏好”，Amlan 的全球销售副总裁 Fred Kao 说道。
Amlan 为满足日益增长的需求，还投资扩大了其三个物流中心的规模，这些物流中心在中国的地理位置极具战略意义。2013 年，Amlan 成立了中国子公司 Amlan 贸易（深圳）有限公司；此后，该公司在天津、深圳和重庆，又增设了物流仓库。这些供应枢纽可让 Amlan 快速做出调整，适应中国不断变化的产品需求。
“中国的消费者基数规模庞大，其中产阶级也正在崛起。在这些因素的推动下，该市场中对动物蛋白的需求正在不断走高。我们雇佣了新员工，并投资了我们在中国的基础设施。这些举措具有战略意义，有助于支持实现我们的目标，即：提供卓越的技术和客户服务，跟上业务增长的步伐，并适应不断变化的法规要求。”Amlan International 中国运营总监 Harold Zhou 说道。“Amlan 在饲料添加剂研究和配方领域技术先进，这有助于转变动物蛋白的生产方式。为此，我们可提供成熟、可靠的替代品，替代饲料中所使用的抗生素，提升家禽和生猪生产的增长率和生产率。”
新增的团队成员将针对全国的客户，提供更多的知识和服务。除 Michael 和 King之外，Amlan 的中国团队最近还增加了以下人员：
- 滕应云Teng Yingyun，华南区销售总经理。Teng 在另一家领先的动物健康公司拥有 15 年的工作经验。
- 陈亚洲Chen Yazhou，销售经理。他为 Amlan 带来了 10 多年的销售经验，可为家禽和生猪客户提供支持。
- 罗琼Luo Qiong，销售经理。Lou 曾在一家顶级的动物健康公司担任大客户销售经理多年，负责管理大客户关系。
- 方兴路Sissi Fang，高级营销专家。Sissi 曾在一家顶级的动物健康公司工作了 7 年，并在那里积累了营销传播方面的经验。
- 肖梦薇Coy Xiao，人力资源和法律助理经理。Coy曾在不同的公司负责领导人力资源工作。
- 杨夏芳Jane Yang，财务经理。Jane 将利用其丰富的财务背景知识，致力于进一步支持 Amlan 在中国扩大业务规模。
公司信息
Amlan International 为禽畜养殖生产商提供矿物基饲料添加剂。Amlan 是美国 Oil-Dri 公司旗下的动物健康企业，后者是全球领先的吸附剂矿物制造商兼销售商。Oil-Dri 利用 80 多年的矿物学专业知识，选择性地开采和加工其独有的矿物，满足消费者和企业市场的需求。美国 Oil-Dri 公司以 "Amlan International" 的名义开展业务，并已在纽约证券交易所公开上市 (NYSE: ODC)。Amlan International 在全球范围内销售饲料添加剂。可用的产品可能因国家而异；相关的声明并不构成医疗声明，并且可能会基于政府要求而有所区别。
Reagan Culbertson
媒体联系人
press@amlan.com
本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/679a8459-8475-4442-86d1-60477779ca2c