Zoom lanza Zoom Phone Appliances, capacitando la fuerza de trabajo híbrida

Zoom Phone Appliances ofrecen una solución de teléfono fijo integral para llamadas y reuniones, con soluciones de hardware de Poly y Yealink

June 09, 2021 22:51 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES