Zoom推出Zoom Phone Appliances,为混合员工队伍提供支持

Zoom Phone Appliances利用Poly和Yealink提供的硬件解决方案,为通话和会议提供一体化桌面电话解决方案

June 09, 2021 22:51 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES