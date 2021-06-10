Zoom推出Zoom Phone Appliances，为混合员工队伍提供支持

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加利福尼亚州圣何塞, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. （纳斯达克代码：ZM）今日宣布推出Zoom Phone Appliances，这是一款针对混合员工队伍优化的新型硬件，适用于家庭办公到拥挤的共享空间，是跨行业用例的理想之选。Zoom Phone Appliances将Zoom技术与Poly和Yealink的硬件完美融合，在一体化的多功能桌面通话解决方案中，提供视频和音频功能以及触控屏，用于高清视频会议、通话和交互式白板。



Frost & Sullivan互联工作研究副总裁Elka Popova表示：“功能强大的云电话产品Zoom Phone标志着Zoom矫捷的创新步伐和全球拓展能力。“Zoom Phone一直是传统电话解决方案的颠覆性替代方案，此项新的设备计划使企业能够使用易于采购、部署和管理的专用设备实现视频工作空间，进一步增强其价值主张。”

Zoom Phone和Zoom Rooms负责人Graeme Geddes则表示：“传统职场正在不断演变和适应，而我们的目标是通过淡化语音和视频之间的界限让员工能够完成更多工作。” “全新Zoom Phone Appliance计划运用Poly和Yealink专门为Zoom Phone打造的一系列硬件，有效简化通信、消除摩擦，并提供强大的通信体验。”

Zoom Phone简化了许可、安装、使用和管理流程，将同时惠及最终用户和IT部门。Zoom Phone的其他亮点包括：

功能全面的桌面电话，强大的Zoom功能一应俱全。 Zoom Phone Appliances始终开启，随时准备进行即时通信和协作。轻松开始临时会议或预定会议、拨打和接听电话、查看语音邮件，以及通过内容共享和注释进行虚拟协作

Zoom Phone Appliances始终开启，随时准备进行即时通信和协作。轻松开始临时会议或预定会议、拨打和接听电话、查看语音邮件，以及通过内容共享和注释进行虚拟协作 通过Zoom Admin门户集中管理： 简化、可扩展的集中管理，并可远程配置和更新

简化、可扩展的集中管理，并可远程配置和更新 无需额外许可： 使用您的Zoom账户登录Zoom Phone，即可开启办公体验

使用您的Zoom账户登录Zoom Phone，即可开启办公体验 为用户提供个性化服务： 与用户日历、状态、会议设置和电话同步，实现集成的视频优先统一沟通体验

与用户日历、状态、会议设置和电话同步，实现集成的视频优先统一沟通体验 零接触配置，简化入门： 通过简化的设置和用户体验最大限度地减少对IT支持的需求

通过简化的设置和用户体验最大限度地减少对IT支持的需求 触控屏和交互式白板： 通过可以轻松导出和共享的交互式白板与同事协作

通过可以轻松导出和共享的交互式白板与同事协作 Zoom认证 ： Zoom Phone Appliances正在引入一个新的认证硬件类别，确保这些设备专为实现最佳Zoom Phone和会议体验而精心打造。随着时间的推移，这一类别将添加更多设备



Zoom Phone Appliances的首个类别采用Zoom的两个硬件合作伙伴（Poly和Yealink）的创新解决方案，其他合作伙伴将很快跟进。

Poly CCX 600 Desk Phone 和 CCX 700 Desk Phone配有集成式摄像头。

Poly语音协作副总裁兼总经理John Lamarque表示：“我们很高兴能率先将Zoom原生体验集成到我们的Poly CCX系列中，打造出Zoom Phone Appliances。” “这将我们广为熟悉和喜爱的Zoom平台置于设备触控屏的前端和中心，提供功能强大的沉浸式体验。

Yealink VP59智能视频手机

“我们很高兴推出新型、可靠和尖端的VP59视频手机，这是一款Zoom Phone Appliance，”Yealink产品副总裁Alvin Liao表示。“VP59视频手机的触控屏将由Zoom业界领先的视频通信平台提供支持，为客户提供用户友好型界面和直观的体验。”

Zoom Phone Appliances通过Zoom 硬件即服务 计划以及Poly和Yealink的授权经销商提供。如需了解有关Zoom Phone Appliances的更多信息，请访问 Zoom Phone Appliances 网站，并阅读我们的 博客 。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无延迟通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。