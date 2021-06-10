Zoom 推出 Zoom Phone Appliances，為混合勞動力提供支援

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加州聖荷西, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈推出 Zoom Phone Appliances，這種新的混合勞動力優化硬件類別，從居家辦公室至共用空間，覆蓋不同行業的使用情況。Zoom Phone Appliances 將 Zoom 技術與 Poly 和 Yealink 的硬件結合，以提供視像和音頻功能以及觸控顯示，可用於高清視像會議、電話和互動白板的一體式桌面電話解決方案。



Frost & Sullivan 關聯工作研究副總裁 Elka Popova 表示：「Zoom 憑藉其強大的雲端電話產品 Zoom Phone 繼續展示快速的創新步伐和全球擴展能力。Zoom Phone 一直是傳統電話解決方案的變革替代方案，新的設備計劃透過使企業能夠使用易於採購、部署和管理的專用設備實現視像工作空間，進一步增強其價值定位。」

Zoom 的 Zoom Phone 及 Zoom Rooms 負責人 Graeme Geddes 表示：「傳統的工作場所正不斷發展和適應，我們的目標是透過打破語音和視像之間的界限，使員工能夠完成更多工作。新的 Zoom Phone Appliances 計劃擁有來自 Poly 和 Yealink 的一系列專用 Zoom Phone 硬件，可以簡化通訊、消除摩擦，並提供強大的通訊體驗。」

Zoom Phone Appliances 簡化了授權、安裝、使用和管理，使最終用戶和資訊科技部門受益。Zoom Phone Appliances 的其他特點包括：

具有強大 Zoom 功能的全功能桌面電話。 Zoom Phone Appliances 一直處於開啟狀態，並隨時準備進行即時通訊和協作。輕鬆開始臨時或預定會議、撥打和接聽電話、查看語音郵件以及透過內容分享和註釋進行虛擬協作

Zoom Phone Appliances 一直處於開啟狀態，並隨時準備進行即時通訊和協作。輕鬆開始臨時或預定會議、撥打和接聽電話、查看語音郵件以及透過內容分享和註釋進行虛擬協作 通過 Zoom 管理入口網站進行中央管理： 透過遙距配置和更新實現簡化、可擴展的中央管理

透過遙距配置和更新實現簡化、可擴展的中央管理 無需額外授權： 使用您的 Zoom 帳戶登入 Zoom Phone Appliances 並建立即時辦公體驗

使用您的 Zoom 帳戶登入 Zoom Phone Appliances 並建立即時辦公體驗 為用戶打造個人化體驗： 與用戶日曆、狀態、會議設定和電話同步，以獲得整合的視像優先統一通訊體驗

與用戶日曆、狀態、會議設定和電話同步，以獲得整合的視像優先統一通訊體驗 通過零接觸配置簡化入門： 透過簡化的設定和用戶體驗在最大程度上減少對資訊科技支援的需求

透過簡化的設定和用戶體驗在最大程度上減少對資訊科技支援的需求 互動白板的觸控顯示： 透過可輕鬆匯出和分享的互動白板與同事協作

透過可輕鬆匯出和分享的互動白板與同事協作 Zoom 認證 ： Zoom Phone Appliances 推出了新的認證硬件類別，確保這些設備專為實現最佳 Zoom Phone 和會議體驗而打造。之後將會有更多設備添加到此類別中



Zoom Phone Appliances 的首個類別採用來自兩個 Zoom 硬件合作夥伴（Poly 和 Yealink）的創新解決方案，其他合作夥伴也將效仿。

Poly CCX 600 桌面電話 和 CCX 700 整合視像相機桌面電話

Poly 語音協作副總裁兼總經理 John Lamarque 表示：「我們很高興能率先將原生 Zoom 體驗 Zoom Phone Appliances 整合至我們的 Poly CCX 系列。這將我們熟悉和喜愛的 Zoom 平台置於設備觸控顯示的前端和中心，提供強大且身臨其境的體驗。」

Yealink VP59 智能視像手機

Yealink 產品副總裁 Alvin Liao 表示：「我們很高興推出全新、可靠、尖端的 Zoom Phone Appliances VP59 視像電話。VP59 視像電話的觸控顯示將由 Zoom 行業領先的視像通訊平台提供支援，為客戶提供易用的用戶介面和直觀的體驗。」

Zoom Phone Appliances 可透過 Zoom Hardware-as-a-Service 計劃以及 Poly 和 Yealink 授權經銷商獲得。要了解有關 Zoom Phone Appliances，請瀏覽 Zoom Phone Appliances 網站並閱讀我們的 網誌 。

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專為您服務的 Zoom。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您實現未來，只要您想像得到，就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以影片作為基礎的平台，自此之後，我們成功為創新樹立標準。正因如此，我們成為個人、小型企業和大型企業的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年，可公開交易 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。