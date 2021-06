Ehituslepingu sõlmimine (Vanasadama D-terminali välisruumi ehitustööd)

English Estonian

Nordecon AS ja AS Tallinna Sadam sõlmisid lepingu Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimis- ja ehitustöödeks. Koos ümbritseva alaga on ümberkujundatava ala suurus ca 5,2 ha, mis hõlmab endas D-terminali esist, Lootsi kvartali esist ning Reidi teed promenaadiga ühendatavaid alasid. Hankelepingu raames valmib D-terminaliga piirneva avaliku linnaruumi uus liikluskorralduse lahendus ja tehnovõrgud, uus haljastus, uued jalakäijate liikumisteed, katusealused busside ja taksode ootajatele, parkla reisijaid teenindavatele taksodele, lühiajaline parkla sõiduautodele ning uus valgustuslahendus koos välisruumi kujunduselementidega.

Lepingu maksumus on 5,9 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning ehitustööd valmivad 2022. aasta juulis.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.