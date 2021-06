English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 10.6.2021 klo 9.00



NoHo Partnersin toukokuun 2021 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli -1,6 miljoonaa euroa

NoHo Partners Oyj:n toukokuun 2021 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 50 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 toukokuun liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta toukokuussa oli -1,6 miljoonaa euroa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

”Toukokuun liikevaihto ja operatiivinen kassavirta ylittivät ennusteemme. Vaikka kassavirta jäi vielä toukokuussa negatiiviseksi, niin olen tyytyväinen burn raten pienenemiseen tiukan kulukontrollin ja kehittyvän myynnin ansiosta. Kesäkuussa liiketoimintamme kassavirta kääntyy jo positiiviseksi, ja kun vielä rajoitukset lähtevät nyt selkeästi purkautumaan, niin pääsemme kiinni liiketoiminnan jälleenrakentamiseen ja saamme henkilökuntamme töihin. Tanska ja Norja, joissa valtiovalta on purkanut rajoituksia Suomea nopeammin, ovat käynnistyneet pirteästi ja antavat luottamusta kysynnän nopeaan palautumiseen, jota luonnollisesti vahvistavat alkukesän hyvät säät sekä henkilökuntamme kova tahtotila päästä tekemään taas asiakastyötä.”



Kesäkuun 2021 liikevaihdon kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan viikolla 28.



