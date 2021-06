English French

SOITEC PRESENTE SA VISION STRATEGIQUE 2026 ET SON AMBITION DE TRIPLER SON CHIFFRE D’AFFAIRES

Soitec estime que la taille de ses marchés adressables sera multipliée par 2,5x d'ici l’année fiscale 2025-2026

Ces marchés seront portés par de multiples vagues de transformations technologiques vers un monde plus connecté, plus efficace sur le plan énergétique et plus intelligent

Au cœur de ces transformations, Soitec ambitionne de tripler son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années et atteindre une marge d’EBITDA 1 de l’Electronique 2 autour de 35%

Soitec réitère son engagement de placer le développement durable au centre de sa stratégie de création valeur

Bernin (Grenoble), France, le 10 juin 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, organise ce jour son Capital Markets Day 2021. Accompagné de l’équipe de direction du Groupe, Paul Boudre, Directeur général de Soitec, présentera à cette occasion sa vision de l’évolution du marché des semiconducteurs et sa feuille de route opérationnelle pour exploiter le potentiel que recèle chacun de ses trois marchés finaux (les communications mobiles, les secteurs automobile et industriel, et les appareils intelligents). Il présentera également les objectifs financiers du Groupe pour 2026, concrétisation de la poursuite d’une trajectoire de croissance soutenue, profitable et durable initiée il y a cinq ans.

Paul Boudre, Directeur général de Soitec, déclare :

« Déjà reconnu comme un partenaire technologique incontournable de l’industrie des semi-conducteurs, Soitec est idéalement positionné pour tirer parti d’une nouvelle phase de transformations technologiques sans précédent, qui vont continuer de révolutionner les usages domestiques et industriels, personnels et professionnels. En étant associé très en amont aux feuilles de route de développement de nouveaux équipements électroniques et de nouvelles applications, Soitec joue un rôle de plus en plus moteur dans la conception même des produits, ce qui lui permet de créer des écosystèmes entiers autour l’utilisation de ses substrats innovants.

Ce modèle nous donne, bien sûr, une bonne visibilité sur les perspectives de croissance de nos marchés adressables et plus encore sur la contribution de nos substrats à l’essor de nos marchés finaux, qu’il s’agisse des communications mobiles, des secteurs automobile et industriel ou des appareils intelligents. Avec un nombre croissant d’applications et une surface de substrat de plus en plus importante par produit ou application, nous sommes confiants dans notre capacité à changer à nouveau de dimension au cours des cinq prochaines années. Nous avons en effet pour ambition de tripler notre chiffre d’affaires à cet horizon tout en accroissant notre marge d’EBITDA de plus de 4 points. Notre bonne situation financière nous donne par ailleurs les moyens de développer nos capacités de production pour accompagner cette forte croissance.

Enfin, nous sommes déterminés à inscrire ce processus de création de valeur dans une démarche durable et responsable, à tous les niveaux de l’entreprise. Avec des produits toujours plus efficaces d’un point de vue énergétique, Soitec contribue directement à la transition vers un modèle économique plus durable, ce qui constitue une exigence majeure de la part de nos clients et, au-delà, de l’ensemble de la société. Le modèle que nous développons est celui d’une entreprise inclusive, capable d’attirer, de fidéliser et de développer les meilleurs talents, et de nouer des relations durables et mutuellement bénéfiques avec l’ensemble de ses parties-prenantes ».

Après avoir multiplié son chiffre d’affaires par 2,5x au cours des cinq dernières années, Soitec aborde les cinq prochaines années en bénéficiant d’un positionnement de leader reconnu dans le domaine des matériaux semi-conducteurs innovants et en ayant jeté les bases de sa future croissance, étant étroitement associé au déploiement massif de la plateforme 5G ainsi qu’à l’adoption accélérée de tendances majeures telles que l’électrification des véhicules et l’intelligence artificielle.

Depuis son Capital Markets Day 2019, Soitec a accompli des progrès significatifs dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse, par exemple, de la signature de contrats d’approvisionnement à long terme avec de grands clients, de la montée en puissance d’une nouvelle unité de production de substrats Piézoélectriques sur Isolant (POI) dédiés aux filtres RF pour smartphones, de la contribution de Dolphin Design à l’adoption des substrats FD-SOI, des avancées de ses programmes de R&D consacrés à de nouveaux matériaux comme les substrats épitaxiés en nitrure de gallium (GaN) ou encore les substrats en carbure de silicium (SiC) de nouvelle génération.

Sur le plan opérationnel, Soitec a continué à investir dans ses moyens humains et dans ses capacités industrielles, à Bernin comme à Singapour, afin de pouvoir accompagner les besoins de ses clients et soutenir la croissance du Groupe.

En termes d’activité, la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe a atteint près de 30% en deux ans malgré le ralentissement économique lié à la crise sanitaire.

Pour les cinq prochaines années, Soitec estime que la croissance de ses marchés adressables va continuer de s’accélérer pour passer d’environ 3 millions de substrats à plus de 7 millions de substrats. Dans ce contexte porteur, Soitec bénéficiera de l'adoption par les principaux fabricants fabless et OEM de ses technologies avancées dans les secteurs de la communication mobile, de l'automobile et de l'industrie, et des appareils intelligents. En continuant de développer ses positions dans ces trois marchés finaux, qui vont s’affirmer comme des moteurs majeurs de l'économie mondiale au cours des cinq prochaines années, Soitec ambitionne de multiplier par trois son chiffre d'affaires, qui représenterait environ 2 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026.

Le Groupe va également voir sa marge d’EBITDA passer de 30,7% fin 2021 à environ 35% en 2026 grâce à l’effet de levier opérationnel mais également grâce à des produits à toujours plus forte valeur ajoutée. Grâce à sa structure financière solide, le Groupe va également accroître ses investissements pour accompagner la croissance et ses priorités stratégiques, avec un plan d’environ 1,1 milliard d’euros sur cinq ans.

Perspectives financières

Soitec vise à l’horizon de l’exercice 2025-2026 un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars et une marge d’EBITDA1 de l’Electronique2 d’environ 35% sur la base d’un taux de change Euros/ dollar à 1,20





Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 de la Société, qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2019-2020, et dans le Rapport Financier Semestriel 2020-2021 publié le 19 novembre 2020. Le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 ainsi que le Rapport Financier Semestriel 2020-2021 sont disponibles en versions française et anglaise sur le site internet de la Société (www.soitec.com, section « Entreprise – Investisseurs – Rapports financiers »).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 et le Rapport Financier Semestriel 2020-2021.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909

1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges, sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

2 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

