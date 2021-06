Tredjepartsgranskning i Höganäs är genomförd med lyckat resultat och godkännande att genomföra Milstolpe 3

Cortus har under veckan haft tredjepartsgranskare på plats i Höganäs för kontroll av trycksatta anordningar och brännarsystem. Första kontroll av anläggningens tryckkärl har slutförts och facklans säkerhetsfunktioner för fackling av syngas och pyrolysgas har provats. Tredjepartsgranskningen är en del i den stegvisa idrifttagningen av anläggningen och veckans tester innebär ett godkännande för fortsatt provdrift och genomförande av MS3 (7 dygns test) samt kommande längre driftkampanjer.

Nu genomförs de sista brännartesterna med pyrolysgas innan vi kan starta upp MS3.

”Ett viktigt steg att från oberoende part få verifierat Cortus tekniska process som tar oss mot start av MS3.” Håkan Sigfridsson Vd

