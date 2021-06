Nouveau Monde et Lithion signent une entente de collaboration pour le recyclage du graphite pour sa réutilisation comme matériel d’anode pour batteries li-ion – un engagement envers le cycle de vie complet des matériaux

English French

MONTRÉAL, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG; TSXV : NOU; Francfort : NM9) et Recyclage Lithion (« Lithion ») ont le plaisir d’annoncer la signature d’une entente de collaboration (« l’Entente ») pour la valorisation du graphite recyclé pour sa réutilisation comme matériel d’anode de batteries lithium-ion.



L’Entente prévoit tirer profit des procédés et expertises propres à Nouveau Monde et à Lithion en vue de promouvoir la circularité du graphite et ainsi de mieux positionner les deux entreprises sur le marché mondial en constante évolution. L’écosystème local, canadien et nord-américain dans le secteur des minéraux stratégiques, des matériaux pour batteries et de l’électrification pourrait être renforcé par la mise au point d’une solution technique et commerciale rentable pour le graphite recyclé.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, explique : « Le recyclage des matériaux de batteries est une composante essentielle du développement de l’économie durable de demain. En tant que producteur de matériaux avancés à base de graphite visant à jouer un rôle dominant dans le monde occidental, Nouveau Monde est très bien positionné avec ses opérations prévues et ses procédés exclusifs afin de jouer un rôle clé dans le reconditionnement du graphite à valeur ajoutée afin qu’il retrouve ses caractéristiques d’origine pour répondre aux critères spécifiques de nos clients. En travaillant avec Lithion, un partenaire d’envergure internationale avec une expertise reconnue, nous sommes confiants de définir ensemble la solution optimale de revalorisation avec nos technologies respectives qui sont complémentaires. À terme, l’objectif visé est d’insérer un pourcentage grandissant de matériel recyclé dans notre procédé de transformation et ainsi potentiellement augmenter notre capacité de production globale, nos revenus et nos marges de profit, offrir des solutions plus durables et mettre au défi le paradigme établi que la ressource tirée de notre opération minière est inévitablement non-renouvelable. »

Benoit Couture, président fondateur de Lithion, ajoute : « La technologie de recyclage de batteries lithium-ion brevetée et développée par Lithion a été optimisée grâce à notre unité de démonstration à grande échelle avec la vision de fermer la boucle sur les matériaux critiques et stratégiques en les réutilisant dans de nouveaux matériaux de batteries. Parallèlement au travail actuellement effectué avec des partenaires du côté de la cathode avec nos matériaux recyclés, nous sommes ravis de nous associer à l'équipe d'experts de Nouveau Monde Graphite pour définir la façon optimale et la plus rentable d'introduire du graphite recyclé à partir de notre technologie à faible empreinte carbone dans un nouveau matériel d'anode pour les batteries lithium-ion. Nous misons sur une approche synergique et collaborative ainsi que sur nos compétences complémentaires pour fournir aux fabricants de batteries du matériel d’anode contenant du graphite recyclé. »

À propos de Lithion

Recyclage Lithion a développé un procédé efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des rebuts de production. Le procédé Lithion permet de récupérer et traiter 95% des composantes des batteries afin de permettre la réutilisation par les fabricants de batteries. Cette technologie accélère la transition vers des énergies vertes et permet de rencontrer les cibles de décarbonation en réduisant la pression sur l’extraction des ressources naturelles. En 2022-2023, Lithion lancera sa première usine commerciale s’appuyant sur les données provenant de son usine de démonstration d’échelle industrielle créée en 2019 au Québec. Lithion vise un déploiement, via un modèle de licence, de 20 usines de recyclage à l’échelle mondiale. Plus d’information sur Lithion au https://www.lithionrecycling.com/fr/nouvelles/

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Plus d’information sur Nouveau Monde au https://NouveauMonde.group/fr/

Média Investisseurs Julie Paquet

VP Communications & Stratégie ESG

Nouveau Monde

+1-450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

Nouveau Monde

+1-438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca Jean-Christophe Lambert

Responsable développement des affaires

Recyclage Lithion

514-604-4240

jc.lambert@lithionrecycling.com



Inscrivez-vous à nos alertes info : https://NouveauMonde.group/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter les résultats escomptés des initiatives décrites ci-dessus, la mission et la stratégie de la Société et le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’informations prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont sujets à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), le site web EDGAR de la U.S. Securities Exchange Commission (www.sec.gov), et sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.group/fr

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29e603d9-1be5-4355-be79-5146cea34b43/fr