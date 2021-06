Flair Airlines entre en service avec le premier de 13 nouveaux appareils Boeing 737-8

English French

EDMONTON, Alberta, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix (ULCC) indépendant du Canada, entre en service aujourd'hui avec le premier des 13 nouveaux Boeing 737-8 qui se joignent à la flotte, alors que la compagnie amorce une croissance rapide pour offrir des voyages aériens abordables à bas prix vers 19 destinations au Canada.



" Aujourd'hui marque une étape importante alors que Flair se développe pour apporter des options de voyage abordables à plus de Canadiens ", déclare Stephen Jones, président et chef de la direction de Flair Airlines. " Les Canadiens ont payé trop cher pendant trop longtemps, et Flair est en train de changer cela grâce à l'ajout des nouveaux avions 737-8 qui nous fournissent l'efficacité et la capacité d'étendre notre service. Le vol inaugural d'aujourd'hui donne le coup d'envoi de notre croissance rapide. "

Le vol inaugural du premier nouveau 737-8 de Flair quittera Edmonton à 17h30 MT et arrivera à Toronto à 23h20 ET. Le vol inaugural sera piloté par deux leaders chevronnés de Flair : Le capitaine Matt Kunz, vice-président de la transformation des affaires et des opérations, et le capitaine Harold Knop, directeur de la conformité réglementaire et de la certification.

Les nouveaux appareils permettent à Flair d'atteindre le coût par siège au kilomètre le plus bas de toutes les compagnies aériennes canadiennes. Les avions permettront de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions de CO2 de la compagnie aérienne de 14 %. La réduction des émissions par passager est une étape essentielle dans la réduction de l'empreinte carbone de Flair, qui cherche à devenir la compagnie aérienne la plus verte et la plus durable du Canada.

Les pilotes, les professionnels de la maintenance, les agents de bord et les responsables de la sécurité de Flair ont effectué des tests et des programmes de formation approfondis pour se préparer à l'arrivée des nouveaux appareils. L'équipe de Flair a travaillé en étroite collaboration avec Boeing et a été présente sur place tout au long de la phase de test et de livraison de chaque avion.

Flair a commencé à prendre livraison des 13 nouveaux appareils en mai. Les appareils 737-8 rejoignent la flotte existante d'appareils 737-800 de Flair et les livraisons se poursuivront tout au long de l'année 2021. D'ici mi-2022, Flair disposera d'une flotte de 16 appareils et sera en bonne voie pour réaliser son ambition "F50", à savoir passer à 50 avions en cinq ans.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est le seul transporteur indépendant à très bas prix (ULCC) au Canada et a pour mission de libérer la vie des Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les relient aux personnes et aux expériences qu'ils aiment. Grâce à une flotte croissante d'avions Boeing 737, Flair se développe pour desservir 19 villes à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flyflair.com.

Media inquiries:

Jamina Kotak

780.887.9209

jamina.kotak@flyflair.com