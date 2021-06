H2O Innovation nommée pour le prix Rayonnement Hors Québec aux Fidéïdes 2021 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

English French

QUÉBEC, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer sa nomination pour le prix Rayonnement Hors Québec dans le cadre des Fidéïdes 2021 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Le lauréat sera annoncé lors du Gala des Fidéïdes virtuel, le 3 novembre prochain.



Les Fidéïdes est un événement reconnu et hautement estimé dans le milieu des affaires de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Il récompense les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par leurs performances d’affaires exceptionnelles. La catégorie dans laquelle la Société s’est qualifiée reconnait et honore ceux et celles qui, par le biais de leur organisation, par leur travail, par leur implication, par leurs réalisations, se sont distingués à l’extérieur du Québec et ont permis de faire connaître la région de la Capitale-Nationale en raison d’un événement marquant au cours de la dernière année.

Malgré la pandémie mondiale, H 2 O Innovation a connu une année remarquable, entre autres en remportant le prix prestigieux de Water Company of the Year et en complétant deux acquisitions à l’étranger. La Société se mesurera à trois autres compagnies : District 7, Nova Film et Ver-mac.

« Nous exportons nos produits et notre savoir-faire dans plus de 75 pays via notre large réseau de distribution. Pour se faire, nous comptons sur une équipe remarquable de professionnels basés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et au Chili qui s’affaire à concevoir des systèmes de traitement d’eau, à développer et à fabriquer de nouveaux produits, à opérer des usines de traitement d’eau et à desservir avec passion nos clients. Cette nomination vient reconnaître notre travail et notre désir de franchir de nouvelles frontières afin de faire connaître nos produits innovants, et ainsi, contribuer un peu plus à résoudre l’enjeu du millénaire : l’eau », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

