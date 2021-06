Prochainement : GSC360, une solution complète de garanties pour les petites et moyennes entreprises

English French

TORONTO, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axée depuis des décennies sur l’innovation et un service à la clientèle inégalé, Green Shield Canada (GSC) est largement reconnue comme chef de file dans le domaine des soins de santé et dentaires. Cet été, un nouveau chapitre débute chez GSC, lequel s’appuiera sur cette base solide en soins de santé et dentaires pour tracer la voie qui permettra de soutenir davantage d’employeurs d’un océan à l’autre.



Comme les petits et moyens employeurs continuent de rechercher l’efficacité en collaborant avec un seul partenaire pour tous leurs besoins de protection, la demande croissante sur ce marché permet à GSC d’offrir une solution complète de garanties1 (soins de santé et dentaires, assurance vie et invalidité). Par conséquent, GSC est heureuse d’annoncer le lancement prochain de GSC360, une solution complète de garanties pour les employeurs comptant de 50 à 999 employés.

GSC360 combine l’administration spécialisée de régimes de soins de santé et dentaires à des garanties d’assurance vie et invalidité de premier choix, souscrites auprès d’un chef de file de l’industrie et gérées par celui-ci, afin de proposer une solution dynamique et unique en son genre.

« Il ne s’agit pas d’une offre typique, explique Brent Allen, vice-président directeur, Groupe de GSC. GSC360 permet d’accéder au meilleur des deux mondes : une solution complète de garanties développée par de véritables spécialistes dans leur domaine, avec tout le soutien optimisé dont les petites et moyennes entreprises ont besoin pour manœuvrer dans le domaine de la santé qui est en constante évolution. »

« À plusieurs reprises, nous avons entendu le même message sur le marché des moyennes entreprises : “ Nous aimons les services de soins de santé et soins dentaires offerts par GSC. Si seulement ils pouvaient faire partie d’une offre complète de couverture. ” Ce sera bientôt le cas! »

Les principales fonctions

La simplicité est une priorité absolue de GSC360 – une seule équipe responsable du compte, une seule soumission, un seul livret de garanties, une seule implantation, une seule facture et un seul renouvellement. De même, cette solution permet aux employeurs de réduire le nombre d’appels et de courriels grâce à des outils en ligne conviviaux, à l’accès à des experts de notre centre d’appels et à un soutien transparent pour toutes les garanties.

Tout en privilégiant des prix concurrentiels, GSC360 offre aux employeurs des options novatrices, notamment un développement de produits progressif avec l’accès à des garanties émergentes comme l’affirmation du genre et des produits de pharmacogénétique, ainsi que des solutions de soins de santé numériques, y compris une thérapie de pointe en santé mentale et des consultations d’un médecin en ligne. GSC360 donne aussi accès à des analyses axées sur des données et à des outils avant-gardistes de gestion de l’invalidité.

Alors que les coûts des régimes ne cessent d’augmenter, vous pouvez compter sur la solution GSC360 pour maximiser chaque dollar investi, grâce aux stratégies en soins de santé et dentaires regroupées sous notre bannière dépensesÉCLAIRÉESMC, un traitement précis des réclamations et des stratégies progressives de gestion de l’invalidité.

« Avec l’arrivée imminente de GSC360, il est temps de voir GSC sous un nouveau jour, c’est-à-dire comme l’entreprise qui offre la solution complète de garanties la plus pertinente du secteur, ajoute M. Allen. Nous vous communiquerons tous les détails au cours des prochaines semaines. »

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D’un océan à l’autre, les régimes de garanties collectifs et individuels de GSC couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services de gestion et d’administration des garanties. Grâce à des stratégies durables axées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de participants dans tout le pays. greenshield.ca

1 Aux termes de l’offre du produit GSC360, les garanties de soins de santé et dentaires sont distribuées et souscrites par Green Shield Canada (www.greenshield.ca ou sans frais au 1 888 711-1119). Les garanties d’assurance vie, d’assurance de décès et mutilation accidentels (DMA) et d’invalidité sont distribuées par Services d’assurance Green Shield, et sont souscrites et gérées par la Compagnie d’assurance vie RBC. Services d’assurance Green Shield est un organisme indépendant qui distribue des garanties d’assurance vie, d’assurance de décès et mutilation accidentels et d’invalidité au nom de la Compagnie d’assurance vie RBC. La solution GSC360 est offerte uniquement au Canada. Les garanties d’assurance vie, d’assurance de décès et mutilation accidentels et d’invalidité sont offertes aux promoteurs de régime dans certaines régions.