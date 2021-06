English French

Communiqué de presse

Atos lance « Engaged Employee Experience » pour aider les entreprises face aux défis du nouveau monde du travail

Paris (France), le 10 juin 2021 - Atos annonce aujourd’hui le lancement de « Engaged Employee Experience », une approche unique qui renforce le rôle pionnier et leader du Groupe pour accompagner les mutations du monde du travail. Capitalisant sur l’expertise reconnue d’Atos en matière de services de gestion de l’environnement de travail numérique1 (Digital Workplace), « Engaged Employee Experience » combine les meilleurs outils et technologies avec une véritable expertise conseil, auxquels s’ajoutent des partenariats historiques et nouveaux avec des experts de premier plan dans le domaine, et repose sur des objectifs de décarbonation clairs. Il s'agit de l’approche de services transversale la plus complète du marché et de la seule initiative qui allie à la fois des solutions traditionnelles de Digital Workplace et des services d’Employee Experience.

Selon Forrester2, « les dirigeants savent qu’ils devront adopter une stratégie de télétravail après la pandémie. 75 % d’entre eux s’attendent à devoir réduire la surface de leurs bureaux. » « Engaged Employee Experience » permet à toutes les entreprises d’aborder efficacement ce nouveau monde du travail et ses défis, qu’il s’agisse de gérer des équipes géographiquement dispersées, de s’adapter aux évolutions des attentes des collaborateurs ou de prévenir les risques psychosociaux. Dans ce contexte, « Engaged Employee Experience » offre les outils, l’expertise et les capacités nécessaires pour renforcer l’implication et l’épanouissement des collaborateurs.

« Engaged Employee Experience » s’articule autour de 8 axes :

Voix du Collaborateur – outils pour mesurer, analyser et gérer l’expérience des collaborateurs en temps réel et ce, où qu’ils soient, afin d’écouter, de comprendre et d’agir efficacement sur leur expérience ;

– outils pour mesurer, analyser et gérer l’expérience des collaborateurs en temps réel et ce, où qu’ils soient, afin d’écouter, de comprendre et d’agir efficacement sur leur expérience ; « Smart Working » – outils et expertise de conseil pour aider à créer et gérer de nouveaux environnements de travail, à la fois sûrs et intelligents, ainsi que des solutions de travail hybrides qui offrent de nouvelles expériences collaboratives et sociales, connectées au reste du monde grâce à des technologies immersives ;

– outils et expertise de conseil pour aider à créer et gérer de nouveaux environnements de travail, à la fois sûrs et intelligents, ainsi que des solutions de travail hybrides qui offrent de nouvelles expériences collaboratives et sociales, connectées au reste du monde grâce à des technologies immersives ; Parcours collaborateur – solutions destinées à fluidifier les processus en connectant personnes, fonctions et technologies, afin d’offrir aux collaborateurs une expérience optimale tout au long de leur carrière ;

– solutions destinées à fluidifier les processus en connectant personnes, fonctions et technologies, afin d’offrir aux collaborateurs une expérience optimale tout au long de leur carrière ; Accessibilité – rendre l’environnement de travail plus inclusif en tirant parti et en intégrant des technologies d’assistance « by design » dans tous ses services et solutions ;

– rendre l’environnement de travail plus inclusif en tirant parti et en intégrant des technologies d’assistance « by design » dans tous ses services et solutions ; Accompagnement et Formation – dans le cadre de son approche holistique, Atos propose aux entreprises et aux utilisateurs des conseils pas à pas, ainsi que des outils de micro-apprentissage, de ludification et d’accompagnement afin de les aider à développer les compétences nécessaires à leur réussite et d’éviter une fracture numérique au sein de l’entreprise ;

dans le cadre de son approche holistique, Atos propose aux entreprises et aux utilisateurs des conseils pas à pas, ainsi que des outils de micro-apprentissage, de ludification et d’accompagnement afin de les aider à développer les compétences nécessaires à leur réussite et d’éviter une fracture numérique au sein de l’entreprise ; Développement citoyen – en offrant aux employés les bons outils (plateformes low-code et no code) pour repenser les processus et les adapter à leurs besoins, les entreprises peuvent réduire la pression sur les équipes IT, rendre autonomes leurs employés et gagner en agilité ;

– en offrant aux employés les bons outils (plateformes low-code et no code) pour repenser les processus et les adapter à leurs besoins, les entreprises peuvent réduire la pression sur les équipes IT, rendre autonomes leurs employés et gagner en agilité ; Qualité de vie au travail (QVT)– outils et solutions d’analyse des émotions pour garantir le bien-être des collaborateurs et prévenir les risques psychosociaux ;

(QVT)– outils et solutions d’analyse des émotions pour garantir le bien-être des collaborateurs et prévenir les risques psychosociaux ; Capacités de conseil renforcées – Atos permet de connecter les personnes et les technologies, en associant le design thinking aux défis culturels de chaque entreprise afin de proposer aux clients et utilisateurs finaux les solutions les mieux adaptées.

« La pandémie nous a obligés à recourir à de nouvelles méthodes de communication et de travail, et a conduit à une transition vers une approche flexible du monde du travail que nous avions pronostiquée de longue date. Afin de tirer le meilleur parti de cette transformation, nous devons redéfinir ce que signifie travailler en mode collaboratif, inclusif et en permettant l’accessibilité pour tous. En d’autres termes, nous devons plus que jamais nous concentrer sur nos collaborateurs, non seulement en étant à leur écoute, mais également en leur donnant les outils pour s’épanouir au travail, » a déclaré Elie Girard, Directeur Général d’Atos. « Le temps est venu pour un changement de paradigme, passant d’un accent mis sur « technologie OU expérience » vers une nouvelle approche de « technologie ET expérience », ainsi que « performance ET expérience ». « Engaged Employee Experience » est notre vision de ce nouveau monde du travail, qui associe collaborateurs, lieux et objets pour aider nos clients à transformer leurs organisations. »

Pour en savoir plus sur « Engaged Employee Expérience », écoutez les prises de parole d'Elie Girard ainsi que de divers experts du domaine sur ce sujet et les thématiques qui en découlent : Atos 2021 Employee Experience (aio-events.com)

Pour en savoir plus sur la vision d'Atos du nouveau monde du travail, consultez notre livre-blanc : Digital Vision for Engaged Employee Experience (EX) - https://atos.net/en/lp/digital-vision-for-employee-experience.

1Atos est reconnu comme un leader dans le domaine des services de gestion de l’environnement de travail numérique par des analystes de premier plan : Everest Group, Gartner, IDC, ISG et NelsonHall.

2 « Don’t Miss Your Anywhere-Work Opportunity », Forrester, le 29 mars 2021

