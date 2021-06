CODEPI ANNONCE SON RACHAT PAR LE GROUPE VOIP TELECOM

Codepi, un des principaux opérateurs télécoms en Marque Blanche créé en 1999 annonce son rachat par la société Voip Telecom, opérateur télécom de nouvelle génération spécialisé dans les solutions de connectivités, de communications unifiées, et d’hébergement dans le cloud.

Rachat de Codepi par Voip Telecom

Codepi propose une offre complète et innovante en : voix traditionnelle, voix sur IP, liens d'accès Internet, cloud et téléphonie sur IP. La société basée en région Parisienne à Montreuil compte une cinquantaine de collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de 12 M€.

L’acquisition de Codepi renforce significativement la position d’opérateur du groupe Voip Telecom :

✓ Sur la vente directe : l’expertise de Codepi sur les technologies de voix sur IP ainsi que sa connaissance du secteur de la grande distribution sont de vrais atouts. Ce sont également plus de 2000 sites clients en France qui viendront complèter le parc de Voip Telecom.

✓ Sur la vente indirecte : Codepi est un acteur historique des télécoms en marque blanche avec plus de 150 revendeurs qui s‘ajoutent à ceux du groupe. Voip Telecom et sa plateforme innovante Voice Manager accompagneront les revendeurs dans leur activité d’opérateur en marque blanche.

David Castro, Directeur Général chez Codepi : « Codepi est né il y a un peu plus de 20 ans avec la libéralisation du marché des télécommunications en France ; et a suivi et grandi avec son évolution. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’intégrer le groupe Voip Telecom pour continuer l’aventure dans une entreprise qui a les moyens de ses ambitions et de formidables atouts et perspectives. »

Voip Telecom : des ambitions sur la vente indirecte et une réponse à un marché en pleine mutation

Pour William Binet, président et fondateur du groupe Voip Telecom : « Nous poursuivons notre action de développement par de la croissance organique sur la vente directe et nous mettons un sérieux coup d’accélérateur sur notre activité en vente indirecte. L’expertise de Codepi est un véritable atout dans cette prise de position. »

Avec 8 acquisitions sur les 7 dernières années, Voip Telecom poursuit sa forte croissance par l’acquisition de Codepi. Le groupe renforce sa position de leader.

Le marché des télécoms pour entreprises est en pleine reconfiguration :l’arrêt du RTC oblige les entreprises et entités publiques françaises à faire évoluer leurs infrastructures de télécom, la génération de l’accès à la fibre optique (et à la 5G) à un coût raisonnable booste le développement d’applications en mode cloud, et en parallèle les usages et les modes de communication évoluent fortement (explosion du télétravail, mobilité, convergence fixe x mobile x visio …). Voip Telecom accélère la transformation digitale et accompagne les entreprises dans ses profondes mutations.

Voice Manager : la plateforme intuitive pour devenir opérateur en marque blanche

Voice Manager est la plateforme de Voip Telecom consacrée exclusivement au réseau indirect et dont l’objectif est de révolutionner l'accessibilité au métier d'opérateur télécom. En quelques clics, les partenaires revendeurs ont la capacité de proposer tous les services d'un opérateur moderne à leurs clients : téléphonie hébergée dans le cloud (Centrex PBX), liens Internet (Fibre, XDSL, …), outils collaboratifs (Teams), offres mobiles et équipements téléphoniques et réseaux. La plateforme en marque blanche permet d’être en totale autonomie depuis la création de ses propres offres jusqu’à la facturation et le suivi complet de ses clients.

Le parti pris de Voip Telecom à travers sa solution ? Disrupter le marché des télécoms en donnant la possibilité à des entreprises du secteur de l’IT, de l’intégration et de la bureautique de faire de l’upsell sur leur parc client… Et pour les clients ? Avoir un partenaire de proximité. Aujourd’hui Voice Manager a déjà séduit plus d’une centaine de partenaires.

Découvrez notre solution en marque blanche : https://www.voip-telecom.com/marque-blanche/