TELUS Santé lance sa prochaine phase des soins de santé virtuels pour améliorer l’accès aux soins de santé de première ligne et au soutien en santé mentale des Canadiens

TORONTO, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé, la plus importante société dans le domaine des TI en santé et le fournisseur principal de soins virtuels au Canada, lance aujourd’hui Mes Soins TELUS Santé , à la suite de la récente acquisition de Babylon Health Canada. Connue auparavant sous le nom de Babylon par TELUS Santé, le service Mes Soins TELUS Santé constitue une avancée importante dans le domaine des soins de santé virtuels à l’intention des Canadiens. En effet, il offre un large éventail de services de santé et de mieux-être, ainsi que des fonctions nouvelles et améliorées. Plus de Canadiens utilisent des outils de gestion proactive pour la santé pour les aider à améliorer leur mode de vie et leur santé globale. Le service Mes Soins TELUS Santé offre un plus grand accès à des services de soins de santé de première ligne de grande qualité avec des médecins autorisés à exercer dans leur province, et ce, dans plusieurs langues, et donne aussi accès à des conseillers en santé mentale et à des diététistes.



« La pandémie a transformé la façon dont les Canadiens interagissent avec le système de santé. La demande de soins virtuels augmente sans cesse, et les patients sont entièrement satisfaits. Nous sommes fiers de présenter la version améliorée de Mes Soins TELUS Santé pour offrir un meilleur accès aux médecins autorisés à exercer dans leur province, aux conseillers en santé mentale et à des diététistes à travers le pays, a déclaré Juggy Sihota, vice-présidente de Solutions de santé grand public, TELUS. Depuis plus d’une décennie, TELUS Santé aide les Canadiens à vivre le plus sainement possible. L’évolution de notre service de soins virtuels à l’intention des consommateurs constitue une étape importante vers une demande croissante de soutien en matière de santé indispensable pour les Canadiens et leur famille. »

Dernières avancées de l’application Mes Soins TELUS Santé

Depuis 2019, Mes Soins TELUS Santé aide les Canadiens et leur famille à accéder à de nombreuses fonctions et continue d’innover grâce aux améliorations suivantes :

Nouvelles cliniques : récemment, Mes Soins TELUS Santé a ouvert deux cliniques publiques qui priorisent les rendez-vous virtuels, dont une à Vancouver et une à Victoria en Colombie-Britannique. Les patients qui vivent à proximité de ces cliniques ont maintenant l’option de voir un médecin en personne, s’ils ont besoin d’un rendez-vous à la suite d’une consultation virtuelle. S’ils n’ont pas de médecin de famille, ils peuvent décider de faire de la clinique Mes Soins TELUS Santé leur foyer médical, renforçant ainsi la continuité de leurs soins. Des plans sont en cours pour ouvrir plus de cliniques Mes Soins TELUS Santé à travers le Canada.





récemment, Mes Soins TELUS Santé a ouvert deux cliniques publiques qui priorisent les rendez-vous virtuels, dont une à Vancouver et une à Victoria en Colombie-Britannique. Les patients qui vivent à proximité de ces cliniques ont maintenant l’option de voir un médecin en personne, s’ils ont besoin d’un rendez-vous à la suite d’une consultation virtuelle. S’ils n’ont pas de médecin de famille, ils peuvent décider de faire de la clinique Mes Soins TELUS Santé leur foyer médical, renforçant ainsi la continuité de leurs soins. Des plans sont en cours pour ouvrir plus de cliniques Mes Soins TELUS Santé à travers le Canada. Conseillers en santé mentale et diététistes : pour aider les utilisateurs à aborder leurs problèmes en matière de santé mentale et nutritionnelle, Mes Soins TELUS Santé a élargi la gamme de services offerts au-delà des soins de santé de première ligne pour inclure l’accès aux conseillers en santé mentale et aux diététistes autorisés, ce qui leur permet de gérer leur santé de façon proactive et globale.





pour aider les utilisateurs à aborder leurs problèmes en matière de santé mentale et nutritionnelle, Mes Soins TELUS Santé a élargi la gamme de services offerts au-delà des soins de santé de première ligne pour inclure l’accès aux conseillers en santé mentale et aux diététistes autorisés, ce qui leur permet de gérer leur santé de façon proactive et globale. Favoriser la santé proactive : TELUS Santé a ajouté de nouvelles fonctions à l’application, notamment l’outil d’évaluation numérique Bilan de santé, qui permet aux patients de gérer leur santé de façon proactive grâce à une meilleure compréhension de leur mieux-être général, de leurs facteurs de risque de maladie potentiels et des étapes qu’ils peuvent suivre pour aider à réduire ces risques. Suivi est un autre outil qui permet aux utilisateurs de synchroniser leurs données tirées de moniteurs d’activité physique, de technologie prêt-à-porter et d’autres applications relatives à la santé pour aider à suivre leur humeur et leur activité afin d’obtenir des renseignements judicieux et précieux sur le maintien d’une santé optimale à un seul et même endroit.



« L’adoption des soins virtuels a explosé depuis le début de la pandémie. Il s’agit d’un outil complémentaire au système de santé publique pour prendre soin des Canadiens et de leur famille, a souligné le Dr Keir Peterson, médecin en chef, Mes Soins TELUS Santé. Selon la recherche qu’a menée Inforoute Santé du Canada, seulement 4 pour cent des visites effectuées pour obtenir des soins primaires au Canada avant la pandémie l’ont été de façon virtuelle. Ce nombre s’élève maintenant à 60 pour cent. Alors que nous progressons vers un monde post-pandémie, des services comme Mes Soins TELUS Santé continueront à aider à combler le fossé pour environ 4,6 millions de Canadiens qui n’ont pas accès à un médecin de famille, ainsi que pour les personnes qui vivent en régions rurales et éloignées disposant de ressources limitées et celles qui cherchent à obtenir des soins en dehors des heures ouvrables. »

En chiffres

Toutes les 30 secondes, une personne au Canada télécharge l’application Mes Soins TELUS Santé Toutes les 90 secondes, un patient consulte un médecin au moyen de l’application

Selon un sondage récent des utilisateurs de l’application Mes Soins TELUS Santé qui ont effectué une consultation virtuelle avec un médecin ou un professionnel de la santé complémentaire, ils ont déclaré ce qui suit : 94 pour cent d’entre eux ont convenu que le service avait calmé leurs inquiétudes; 96 pour cent d’entre eux ont déclaré qu’ils sentaient que le médecin se souciait d’eux; 96 pour cent d’entre eux ont dit qu’ils recommanderaient probablement le service à d’autres.

60 pour cent des patients ont déclaré ne pas avoir de médecin de famille

15 pour cent des consultations avaient trait à la santé mentale

77 pour cent des utilisateurs ont entre 20 et 49 ans



Protection de la vie privée dès la conception

TELUS Santé intègre des mécanismes de protection de la vie privée à chacun de ses produits et services, et porte une attention particulière lorsqu’il est question de renseignements personnels sur la santé. Exploité dans le respect des normes les plus élevées de sécurisation dès la conception, Mes Soins TELUS Santé stocke tous les dossiers médicaux au Canada dans le respect des lois fédérales et provinciales en matière de confidentialité, et transmet l’information de façon sûre au moyen de mécanismes de chiffrement qui satisfont, voire dépassent, aux normes les plus élevées de l’industrie. Mes Soins TELUS Santé fait dorénavant partie du Programme de gestion de la protection de la vie privée TELUS, qui est accompagné d’un nouvel Engagement en matière de protection la vie privée Mes Soins TELUS Santé décrivant en détail la façon dont nous protégeons la confidentialité des renseignements personnels et manipulons les données dans Mes Soins TELUS Santé.

Vous pouvez télécharger l’application Mes Soins TELUS Santé en anglais et en français gratuitement pour les appareils iOS ou Android. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Mes Soins TELUS Santé, visitez telus.com/messoins .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

