Unique Network en RMRK werken samen om de nieuwe generatie van NFT technologie te demonstreren

LONDEN, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unique Network , de eerste NFT chain voor Polkadot, heeft vandaag bekend gemaakt dat zij een strategische samenwerking heeft gestart met RMRK Association om de mogelijkheden van non-fungible tokens tussen blockchain-ecosystemen uit te breiden. Deze samenwerking demonstreert het eerste voorbeeld van NFTs, gemaakt op verschillende blockchains, die zijn ontworpen op een manier die hun nut en functionaliteit uitbreidt voor de bredere metaverse.

Na de succesvolle lancering van Chelobricks in mei, en een fondsenwerving van $4.3M, is Unique Network nu haar NFT universum aan het uitbreiden door middel van een samenwerking met RMRK’s eerste NFT collectie, genaamd Kanaria. Het intrinsieke ontwerp van de collectie zorgt ervoor dat elke NFT kan groeien en upgraden met de tijd. De NFTs zullen beginnen als eieren die uitkomen in unieke en zeldzame Kanaria vogels, die vervolgens evolueren met de platformen om hen heen. De Kanaria vogels zullen extra voordelen bieden aan de eigenaren, waaronder permanente platform voordelen en het recht op een fairdrop van $RMRK tokens.

“Onze Chelobrick collectie, bestaande uit 10,000 unieke, willekeurig gegenereerde, baksteen-gebaseerde personages, was in minder dan 20 uur volledig geclaimed. Dit onderstreept de consistente, wereldwijde vraag naar de NFT-sector. Onze samenwerking met RMRK brengt deze sector naar zijn volgende logische iteratie - NFTs die met elkaar kunnen communiceren, elkaar kunnen bezitten, met elkaar evolueren, en bestuurbaar zijn door DAOs. Met deze Kanaria-lancering laten we de wereld zien dat NFTs niet bedoeld zijn om in wallets te zitten en stof te vergaren. Ze zijn bedoeld om menselijke expressie naar de volgende fase van de toekomst te brengen,” zegt Unique Network mede-oprichter Alexander Mitrovich.

RMRK en Unique Network vormden deze samenwerking om niet alleen het bereik en de visie rondom wat NFTs kunnen doen te vergroten, maar ook om de schaalbaarheid en netwerk congestie die het Ethereum netwerk teistert, aan te pakken. Gezien het feit dat Ethereum was gebouwd om een netwerk te zijn voor fungibele tokens, heeft de introductie van NFTs op Ethereum de gasprijzen omhoog doen schieten, de educatie van nieuwe crypto enthusiasten geremd, en uiteindelijk het nut ervan beperkt. Deze samenwerking zal de bruikbaarheid en schaalbaarheid van de Polkadot en Kusama chains verbreden en versterken door de ERC721 en ERC1155 standaarden te overstijgen.

“Deze samenwerking demonstreert de kracht van samenstelbare, voor altijd liquide, multi-resource NFTs die niet slechts in je wallet blijven tot de volgende NFT hype ze populair maakt, maar die hun liquiditeit en nut tot ver in de toekomst kunnen laten groeien,” zegt RMRK-oprichter Bruno Skvorc. “Ze doen dit door uitbreidbaar te zijn met nieuwe looks, en nieuwe toepassingen voor NFT projecten die nog niet bestonden toen ze oorspronkelijk werden gemaakt. Door het maken van een speciaal NFT item voor Kanaria vogels, en er vervolgens een extra hulpmiddel aan toe te voegen voor rendering bovenop Chelobricks, demonstreren we met succes de eerste cross-project NFT integratie, een item set die deelbaar en bruikbaar is voor twee niet-gerelateerde NFT collecties.

Een bestaande Chelobrick eigenaar die een Kanaria ei koopt, zal een legendarische NFT kunnen claimen die zowel op de Chelobrick als op de Kanaria vogel die uit het ei komt, kan worden gebruikt. Zodra een Chelobrick eigenaar een Kanaria ei verkrijgt, komt hij in aanmerking voor NFTs die zullen upgraden, evolueren en groeien met de tijd. Daarbij zijn ze voor altijd liquide doordat ze automatisch toepasbaar zijn op elk toekomstige NFT project. Als demonstratie van RMRK’s multi-resource NFTs, zal deze individuele NFT te dragen zijn door zowel de Kanaria vogel gekocht via deze link, als het Chelobrick figuur. Deze samenwerking markeert het eerste Chelobrick cross-over evenement, maar het zal niet de laatste keer zijn dat Chelobricks de kans krijgen om de ecosystemen van de toekomst te ervaren.

Over RMRK Association

RMRK is een associatie geregistreerd in Zug, Zwitserland, die de leiding neemt in de ontwikkeling van het RMRK protocol voor het maken van zeer configureerbare “kunst lego’s” met behulp van NFTs op Kusama. RMRK brengt een revolutie in NFTs teweeg door het creëren van functies zoals: NFTs die emoties schijnbaar kunnen maken, configureerbare burn berichten, NFTs die eigenaar zijn van andere NFTs, voorwaardelijke rendering (als dit, dan dat), uitbreidbare NFTs, en NFTs die kunnen worden bestuurd door DAOs. RMRK heeft haar eigen set van standaarden uitgebracht en groeit snel in het Kusama ecosysteem in dapps, platforms, en chains die worden gelanceerd.

Over Unique Network

Unique Network is een infrastructuur voor de volgende generatie van NFTs. Het is de eerste NFT chain voor Kusama en Polkadot, en biedt ontwikkelaars onafhankelijkheid van netwerkbrede transactiekosten en upgrades. Het Unique Network-team bouwde Substrapunks, de eerste NFTs op Polkadot, won Hackusama in 2020, en creëerde Substrate’s pallet voor NFTs. Unique Network lanceert in de zomer van 2021.

