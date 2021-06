nesto obtient un financement de 76 M$ pour accélérer sa croissance et offrir aux Canadiens et Canadiennes les meilleurs taux hypothécaires, dès le départ

English French

MONTREAL, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entreprise canadienne ayant pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et favorisant l’autonomie, nesto a annoncé aujourd’hui la clôture d’une étape de financement de série B de 76 M$ menée par Michael Rowell et Michael Paulus, les entrepreneurs derrière Assurance IQ, entreprise vendue à Prudential Financial en 2019. L’entreprise utilisera ces fonds pour agrandir son équipe expérimentée de courtiers hypothécaires et accélérer les investissements dans de nouvelles technologies.



Ont également participé à cette étape de financement les entreprises Portage Ventures, Diagram Ventures et Breyer Capital, Marc Alloul ainsi que d’autres investisseurs stratégiques.

« Cette nouvelle étape de financement nous permettra de rejoindre encore plus de consommateurs à la recherche du meilleur taux pour leur prêt hypothécaire, dès le départ », a déclaré Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction de nesto. « Nous sommes très reconnaissants de l’expertise de nos investisseurs, car nous cherchons à offrir aux Canadiens et Canadiennes un processus de financement hypothécaire transparent et simplifié au moment où ils prennent l’une des décisions financières les plus importantes de leur vie. »

Pour répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes à la recherche d’un nouveau prêt hypothécaire, d’un renouvellement ou d’un refinancement, nesto offre les taux hypothécaires les plus bas, dès le départ. Afin d’encore mieux les servir dans un monde hautement numérique, elle leur donne aussi la possibilité d’obtenir le prêt hypothécaire le mieux adapté à leur situation grâce à sa solution en ligne exclusive, en plus de leur faire bénéficier des conseils impartiaux de l’un de ses conseillers hypothécaires.

L’entreprise a connu une croissance fulgurante au cours des 12 derniers mois, avec une augmentation de 475 % des demandes de prêts hypothécaires sur sa plateforme. Comme en témoigne son indice de recommandation client (IRC) de 76, elle a également su maintenir une expérience exceptionnelle pour les emprunteurs.

Misant sur la simplification du processus de financement hypothécaire par la numérisation, nesto s’est associée à des entrepreneurs financiers prospères qui partagent non seulement ses valeurs, mais aussi sa vision du marché hypothécaire actuel et futur.

« Avec nesto, les Canadiens et Canadiennes ont le choix; ils peuvent obtenir un prêt hypothécaire n’importe où, n’importe quand, au taux le plus bas sur le marché », a souligné Michael Rowell, cofondateur d’Assurance IQ. « Nous avons constaté une transition vers le numérique au sein de la population dans de nombreux secteurs verticaux, notamment ceux de l’assurance et de l’investissement. Le financement hypothécaire est le prochain sur la liste, et nesto occupe une place de choix en tant que leader dans ce secteur. »

« Qu’ils magasinent une assurance ou un prêt hypothécaire, les consommateurs sont à la recherche de plus de transparence », a fait remarquer Michael Paulus, également cofondateur d’Assurance IQ. « nesto change la façon dont les Canadiens et Canadiennes magasinent un prêt hypothécaire et les aide à économiser des milliers de dollars durant le processus. »

Paul Desmarais III, président exécutif de Portage Ventures, a quant à lui affirmé qu’« il est indéniable qu’un segment croissant de la population recherche des services financiers simples, transparents et favorisant l’autonomie. La solution hypothécaire numérique de nesto offre exactement cela. »

À propos de nesto

nesto a pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire positive et transparente, simplifiée du début à la fin. L’entreprise cherche à offrir aux Canadiens et Canadiennes les outils, les conseils, et surtout la confiance nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à l’engagement financier le plus important de leur vie. Grâce à la technologie, nesto permet aux Canadiens d’obtenir le meilleur prêt hypothécaire en fonction de leurs besoins, sans négociation, et ainsi d’économiser des milliers de dollars en intérêts. Les courtiers hypothécaires nesto offrent un soutien inégalé (aussi peu, ou autant que nécessaire) à leurs clients pour financer l’achat de leur propriété. Pour en savoir plus, consultez le site de nesto.

