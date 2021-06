La section de Chalk River de la North American Young Generation in Nuclear (NAYGN) reconnue pour son excellence en matière de mobilisation du public

English French

CHALK RIVER, Ontario, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer que la section de Chalk River de l’organisme North American Young Generation in Nuclear (NAYGN) a été sélectionnée comme « meilleure section en matière d’information publique » en Amérique du Nord par le comité des prix de la NAYGN. Remis à la section qui fait preuve d’excellence en matière de mobilisation du public, le prix a été présenté à l’équipe de direction de la section plus tôt cette semaine lors d’une cérémonie virtuelle à la conférence annuelle de NAYGN.



Avec un peu plus de 100 membres, dont la quasi-totalité travaille sur le campus des laboratoires de Chalk River, la section locale s’est distinguée par ses activités de mobilisation du public parmi les 195 sections qui composent le réseau du NAYGN, qui compte plus de 100 000 membres.

« Au nom des LNC, j’aimerais féliciter la section de Chalk River du NAYGN pour ce prix, qui reconnaît son engagement en matière de mobilisation du public et de la défense des intérêts de notre secteur industriel », a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Il va sans dire que le 2020 a été une année difficile en matière de mobilisation du public, ce qui rend ce prix d’autant plus impressionnant. La section de Chalk River a fait preuve de persistance et de créativité face à ces défis, et ne pourrait pas mériter davantage ce prix. »

« La section de Chalk River de la NAYGN est très fière de la reconnaissance qu’elle a reçue grâce à ce prix, qui est le fruit du travail acharné de ses membres », a commenté Daniel Arnold, président de la section de Chalk River de l’organisme NAYGN. « Nous avons la responsabilité naturelle de tirer parti de l’histoire des Laboratoires de Chalk River, de l’expertise des LNC et de la passion de nos membres pour informer et sensibiliser le public aux avantages de la science et de la technologie nucléaires. Malgré la pandémie, et avec le soutien des LNC, nous avons pu organiser cette année une série d’événements, tous orientés vers cet objectif. »

Parmi les activités organisées cette année par la section de Chalk River figurent une série de webinaires publics sur la technologie des petits réacteurs modulaires, des présentations aux écoles publiques et aux étudiants des collectivités locales, et des engagements continus auprès des collèges et universités du Canada, notamment une rencontre avec des étudiants de l’Université de Calgary. La section a également fait partie du comité organisateur de la conférence régionale de la NAYGN et a participé à la table ronde du gouvernement du Canada sur l’élaboration d’une politique de gestion des déchets nucléaires.

Avec des sections réparties dans toute l’Amérique du Nord, le NAYGN a été créé pour offrir à une jeune génération d’enthousiastes du nucléaire la possibilité de développer des compétences professionnelles et capacités de leadership solides, de créer des liens pour la vie, de mobiliser et d’informer le public, et d’inspirer les professionnels de la technologie nucléaire d’aujourd’hui à relever les défis du 21e siècle.

Pour plus d’informations sur la section de Chalk River du NAYGN, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/a-propos-les-lnc/dans-la-communaute/north-american-young-generation-in-nuclear-naygn/?lang=fr.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques dans un large éventail de secteurs industriels. Nous participons activement à des activités de recherche et de développement axées sur l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, et nous fournissons des solutions pour que ces secteurs demeurent concurrentiels à l’échelle internationale.

Grâce à des investissements continus dans de nouvelles installations et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien positionnés pour l’avenir. Chaque activité s’appuie sur une nouvelle norme de rendement et sur une solide culture de la sûreté.

Pour plus d’informations sur l’éventail complet des services des Laboratoires nucléaires canadiens, veuillez consulter le site www.cnl.ca ou communiquer avec communications@cnl.ca.



