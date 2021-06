Energy Globe a présenté les meilleurs projets environnementaux pour notre planète

French Spanish

VIENNE, Autriche, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement de l'ONU, Energy Globe a présenté pour son 21e anniversaire les nommés et lauréats du World Award dans les catégories Terre, Feu, Eau, Air et Jeunesse.



Au total, 3 000 projets de 187 pays ont participé. Les projets ont été sélectionnés selon des critères de durabilité par le jury international d'Energy Globe, composé de représentants de tous les continents et présidé par Maneka Gandhi. La cérémonie de remise des prix a été tenue par des personnalités de haut rang, le secrétaire général de l'ONUDI, Li Yong, le directeur adjoint du Fonds européen d'investissement, Hubert Cottogni, le professeur von Weizsäcker, président honoraire du Club de Rome, et le président de la Global Chamber Platform, Christoph Leitl, pour n'en citer que quelques-unes. Les projets primés présentent des solutions fructueuses dans tous les domaines de la vie qui sont en harmonie avec notre nature.

Le lauréat mondial dans la catégorie Terre a été le « Drylands Development Program » de World Vision Ethiopia. Grâce à ce programme et à l'aide d'environ 60 000 agriculteurs, plus de 50 000 hectares de terres sont redevenues fertiles.

Le lauréat mondial dans la catégorie Eau a été le « Phantor Project » de la société autrichienne Imhotep Industries pour la production d'eau potable à partir d'humidité en utilisant les dernières technologies.

Le lauréat mondial dans la catégorie Air a été le « Emissions to Liquids Technology Project » en Islande, où l'électricité verte est utilisée pour générer du méthanol liquide en ajoutant les émissions de CO2.

Dans la catégorie Feu, le « Solar Initiative Project » en Inde a été choisi comme lauréat mondial. Dans le cadre de ce projet, plus de 3 000 femmes ont été formées pour devenir ingénieures solaires afin de rendre l'électricité disponible dans le pays.

Dans la catégorie Jeunesse, le projet « Voces de la Naturaleza » au Paraguay a gagné en motivant les étudiants à protéger activement l'environnement.

Non seulement les nommés et les lauréats de l'Energy Globe World Award, mais aussi tous les projets lauréats nationaux des 187 pays participants présentent une variété, une qualité et une créativité incroyables. L'initiateur Wolfgang Neumann est enthousiaste : « C'est formidable que tant de personnes travaillent activement sur des solutions pour notre environnement et les mettent en œuvre. Les 21 dernières années et les 30 000 projets soumis nous montrent qu'il existe déjà des solutions pour chaque problème environnemental dans chaque pays. »

Toutes les informations concernant les lauréats et les nommés des prix nationaux et mondiaux sont disponibles à l'adresse www.energyglobe.info .

